Natomiast organizacja pasterzy twierdzi, że wybuch nastąpił w wyniku uderzenia armii nigeryjskiej. To był nalot. Zginęło 27 osób - stwierdził przedstawiciel tej organizacji.

Wszyscy wiemy, że tylko wojsko ma samoloty do przeprowadzania nalotów i wzywamy władze do dokładnego dochodzenia i ukarania tych, którzy za tym stoją - dodał.

Rzecznik nigeryjskich sił powietrznych odmówił AFP komentarza w tej sprawie. Jak pisze francuska agencja, w przeszłości dochodziło do przypadkowych ataków wojskowych na ludność cywilną na północy kraju, gdzie wojsko walczy z dżihadystami i grupami przestępczymi.