​Komitet Wykonawczy Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) zatwierdził nowe formaty rozgrywek męskich drużyn narodowych, które wejdą w życie we wrześniu 2024 roku. Zmiany dotyczą Ligi Narodów oraz kwalifikacji Euro.

Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski / Shutterstock

Decyzję podjęto po szeroko zakrojonych konsultacjach z federacjami narodowymi, aby zapewnić bardziej atrakcyjne i emocjonujące rozgrywki oraz odbudować pozycje krajowych federacji i zapewnić im odbudowę po skutkach pandemii.

Liga Narodów zostanie rozszerzona o nową rundę pucharową, która zostanie rozegrana w marcu, co ma zapewnić ciągłość między fazą grupową, kończącą się w listopadzie a finałami rozgrywanymi w czerwcu.

Zwycięzcy i wicemistrzowie grup Ligi A wezmą udział w ćwierćfinałach (mecze u siebie i na wyjeździe), a zwycięzcy tych spotkań zakwalifikują się do Final Four.

Drużyny z 3. miejsc w Lidze A i wicemistrzowie Ligi B, podobnie jak zespoły z 3. miejsc w Lidze B oraz wicemistrzowie Ligi C rozegrają mecze barażowe o awans/spadek (u siebie i na wyjeździe).

Rozszerzenie Ligi Narodów UEFA dotyczyć będzie tylko wybranej liczby drużyn. Pozostałe zespoły w tym okresie (marzec) będą już mogły przystąpić do europejskich kwalifikacji.

Nowy format europejskich eliminacji do mistrzostw Europy lub mistrzostw świata będzie bardziej skonsolidowany, a drużyny zostaną przyporządkowane do 12 grup po 4 i 5 drużyn, co w konsekwencji ma ożywić rywalizację, czyniąc ją mniej przewidywalną i bardziej dynamiczną.

Drużyny wylosowane w pięciozespołowych grupach rozpoczną kwalifikacje w marcu lub w czerwcu, jeśli nadal będą rywalizować w ćwierćfinale Ligi Narodów lub będą brały udział w meczach o awans/spadek. Reprezentacje wylosowane w czterodrużynowych grupach rozpoczną kwalifikacje we wrześniu.

Zwycięzcy grup eliminacyjnych awansują bezpośrednio do finałów Euro lub mundialu, natomiast drużyny z drugich miejsc awansują bezpośrednio lub wezmą udział w meczach barażowych (wraz z drużynami Ligi Narodów) o awans do Euro.

Nie zaproponowano żadnych zmian w turnieju finałowym mistrzostw Europy, w którym utrzymano udział 24 drużyn.