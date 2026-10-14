Kijów pod ostrzałem. Dwie ofiary, kilkudziesięciu rannych, w tym dziecko

RMF24

W Kijowie obowiązuje stan alarmowy z powodu zagrożenia pociskami balistycznymi. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował na Telegramie, że w rejonie desniańskim (dzielnicy) rosyjskie wojska trafiły w blok mieszkalny. Dwie osoby nie żyją, co najmniej 21 zostało rannych, w tym 8-letnie dziecko. Celem jest także energetyka w stolicy i w obwodzie kijowskim.

Rosja atakuje Kijów rakietami balistycznymi

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że - jeśli chodzi o informacje wywiadowcze - Ukraina po raz drugi w ostatnich godzinach nie otrzymała żadnego wcześniejszego ostrzeżenia od partnerów o wystrzeleniu rakiet, a pociski zostały wykryte dopiero, gdy zbliżały się do Kijowa. Rosja tej nocy uderzyła w szereg obiektów energetycznych w Kijowie i obwodzie kijowskim, a także w cywilny, zamieszkały budynek w rejonie desniańskim. Mer Kijowa Witalij Kliczko napisał w nocy na Telegramie, że dwie osoby nie żyją, a co najmniej 21 zostało rannych, w tym 8-letnie dziecko.

Fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Głównym dostawcą danych wywiadowczych dla Ukrainy dotyczących Rosji są Stany Zjednoczone - amerykański wywiad wojskowy i rozpoznanie satelitarne. USA przekazują m.in. informacje z satelitów, samolotów rozpoznawczych, nasłuchu elektronicznego i dane o rozmieszczeniu i ruchach rosyjskich wojsk. Wsparcia udziela też Wielka Brytania, a także inni sojusznicy z NATO, w tym Polska, lecz to amerykańskie zdolności rozpoznawcze są kluczowe.

O balistycznym ataku na stolicę Ukraina nie została uprzedzona już wczoraj. „Wywiad na temat rosyjskich wystrzeleń rakiet balistycznych pomaga ratować życie i jest to jedno z najważniejszych zagadnień. Właśnie to pomaga zapobiegać śmierci ludzi - gdy mamy ostrzeżenie wstępne o rakietach balistycznych (...)” - napisał we wtorek Zełenski.