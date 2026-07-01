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Kardynał Pietro Parolin, watykański sekretarz stanu, ostro skomentował środowe wyświęcenie czterech biskupów przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X bez zgody papieża. Nazwał ten akt „schizmatycznym” i zapowiedział, że pociągnie on za sobą konsekwencje.

W środę w miejscowości Econe w Szwajcarii, będącej ośrodkiem tradycjonalistów, Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X (tzw. lefebryści) wyświęciło czterech nowych biskupów.

Uroczystość odbyła się bez zgody papieża, co – jak przypomniał kardynał Parolin – jest poważnym naruszeniem kościelnych przepisów. To drugi taki przypadek w historii bractwa. Poprzednie święcenia w 1988 roku zakończyły się nałożeniem ekskomuniki przez Watykan.

Kardynał Parolin podczas spotkania z watykanistami w ambasadzie Włoch przy Stolicy Apostolskiej nie krył emocji. Akt tego rodzaju głęboko rani jedność Kościoła – podkreślił. To akt schizmatyczny, który rozbija jedność Kościoła i który będzie miał konsekwencje – dodał.

Przypomniał również, że święcenia biskupie bez zgody papieża są obłożone precyzyjnymi karami kanonicznymi.

Sprzeciw wobec Kościoła

Bractwo lefebrystów od lat odrzuca nauczanie Soboru Watykańskiego II. Kardynał Parolin odniósł się do tego stanowiska, podkreślając, że sobór jest „kamieniem milowym w historii Kościoła i musi on zostać przyjęty”.

Lefebryści sprzeciwiają się wielu reformom wprowadzonym przez sobór, zwłaszcza dotyczącym liturgii, ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego. W 1988 roku, po wyświęceniu przez abp. Lefebvre’a czterech biskupów bez zgody papieża, Watykan uznał ten akt za nielegalny i nałożył na uczestników ekskomunikę. Choć w 2009 roku papież Benedykt XVI zdjął ekskomunikę z biskupów, Bractwo wciąż pozostaje poza pełną jednością z Kościołem katolickim, a jego status kanoniczny jest nieuregulowany.

Sekretarz stanu przyznał, że nie wiadomo jeszcze, kiedy i w jakim trybie zostaną ogłoszone konsekwencje środowych święceń. Wyraził jednak nadzieję na możliwość wznowienia dialogu z Bractwem Kapłańskim Świętego Piusa X.