Kanada ogłasza wielki sojusz z Unią Europejską. „Za trzy tygodnie”

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Kanada i Unia Europejska razem. Na szczycie w Montrealu pod koniec października zainaugurowany zostanie nowy sojusz - ogłosił kanadyjski premier Mark Carney. Mówił też o „wolnych od ingerencji obcych rządów” Kanadyjczykach.

Nowy transformatywny sojusz Kanady z UE

Za trzy tygodnie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa będą w Montrealu. Kanada rozpocznie wtedy nowy transformatywny sojusz z Unią Europejską - powiedział Carney w czwartek czasu miejscowego podczas konferencji prasowej w Sherbrooke w Quebecu.

Premier odniósł się też do wpisów Elona Muska ze środy, w których miliarder poparł dążenia separatystów w kanadyjskich prowincjach Quebec i Alberta, a także secesję Saskatchewan.

Kanadyjczycy mogą żyć swoim życiem w Quebecu i pozostałej części kraju, „wolni od ingerencji obcych rządów i wielkich firm technologicznych, które myślą, że mogą nam mówić, co mamy robić - oświadczył Carney, cytowany przez agencję Canadian Press. Podkreślił, że sojusz kraju z UE „stworzy ogromne możliwości dla Quebecu”. Tak budujemy silny Quebec w silnej Kanadzie - dodał.

Szczyt Kanada-UE odbędzie się w dniach 29-30 października w Montrealu.

Kanada dołączy do Unii Europejskiej? Premier rozpoczął negocjacje Kanada rozważa formułę „członkostwa stowarzyszonego” w Unii Europejskiej – podał w niedzielę dziennik „The Wall Street Journal” (WSJ), a za nim kanadyjskie media. Premier Mark Carney prowadzi już rozmowy w tej sprawie. Jak mówił, Kanada jest…

„To unikatowe podejście, które wypracujemy razem”

Szefowa Komisji Europejskiej zadeklarowała we wrześniu, podczas wizyty Carneya w Parlamencie Europejskim, że chce współpracować z premierem Kanady w sprawie otwarcie dla tego kraju drogi do uzyskania statusu pierwszego członka stowarzyszonego UE.

„To unikatowe podejście, które wypracujemy razem” - podsumowało wówczas rozmowę biuro prasowe kanadyjskiego premiera w komunikacie. Carney zaznaczył jednocześnie, że Kanada nie ubiega się o członkostwo we Wspólnocie.

Pod koniec września portal Politico podał, że nowe partnerstwo Kanady i UE będzie miało szeroki zakres i obejmie zarówno porozumienia w sprawie zniesienia barier w handlu cyfrowym, jak i wsparcie Ukrainy, inwestycje w walkę z pożarami lasów oraz przyspieszenie inwestycji w sektorze minerałów krytycznych.

„Wyrównamy strategie i standardy, połączymy przemysły”

W cytowanej przez Politico wstępnej wersji komunikatu, który ma zostać wydany po szczycie, napisano, że „Kanada i UE, ze swoim (...) dostępem do handlu, wspólnymi wartościami i uzupełniającymi się mocnymi stronami gospodarki, mogą zbudować głębsze i bardziej zintegrowane relacje”.

„Wyrównamy strategie i standardy, połączymy przemysły i skoncentrujemy się na ambicjach sektorów z najwyższą stopą zwrotu dla naszych narodów. Dotyczy to rozwoju niskoemisyjnych, stabilnych źródeł energii, których większość świata potrzebuje, od LNG do wodoru, energii słonecznej, wiatrowej i nuklearnej” - cytował portal.

Kanada szykuje się na atak USA? Premier Carney powiedział to wprost Premier Kanady Mark Carney analizował ryzyko wydania przez prezydenta USA Donalda Trumpa rozkazu wojskowej inwazji na Kanadę, choć opisał to ryzyko jako bardzo ograniczone – poinformowały w czwartek kanadyjskie media, powołując się na wywiad…

Kanada oddala się od USA w kierunku Europy

Po objęciu urzędu prezydenta USA przez Donalda Trumpa na początku 2025 r. relacje Kanady z tym krajem zaczęły się pogarszać. Powodem były zarówno cła nakładane przez USA na kanadyjskie towary, jak i wypowiedzi Trumpa o Kanadzie jako „51. stanie” USA, grożenie krajowi aneksją i jego skargi na rzekomo złe traktowanie USA przez Kanadę.

W odpowiedzi rząd w Ottawie zaczął koncentrować się na zintensyfikowaniu współpracy z innymi partnerami. W szeroko komentowanym wystąpieniu na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w styczniu Carney powiedział, że dawny porządek świata się załamuje, a mocarstwa wykorzystują gospodarczą integrację jako broń, ale mocarstwa średniej wielkości (middle powers) nie są bezsilne.

Szersza dyskusja na temat bliższych związków Kanady z UE zaczęła się w styczniu 2025 r., gdy brytyjski tygodnik „The Economist” opublikował analizę zatytułowaną „Dlaczego Kanada powinna dołączyć do Unii Europejskiej”. W artykule wskazano na potrzeby UE dotyczące przestrzeni i surowców oraz potrzeby Kanady dotyczące pracowników.

Kanadę i UE łączy już partnerstwo dotyczące kwestii obronnych. Kanada jako jedyny kraj spoza Wspólnoty uczestniczy w unijnym programie dozbrajania SAFE.