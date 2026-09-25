Kanada szykuje się na atak USA? Premier Carney powiedział to wprost

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Premier Kanady Mark Carney analizował ryzyko wydania przez prezydenta USA Donalda Trumpa rozkazu wojskowej inwazji na Kanadę, choć opisał to ryzyko jako bardzo ograniczone – poinformowały w czwartek kanadyjskie media, powołując się na wywiad premiera Kanady dla The New York Times. Stwierdził, że „byłoby nieodpowiedzialnie” nie przygotowywać się na taki scenariusz.

W wywiadzie dla „New York Times” Carney określił możliwość inwazji Stanów Zjednoczonych na Kanadę jako „ryzyko o ekstremalnie ograniczonym prawdopodobieństwie”, a więc zdarzenie, które może spowodować olbrzymie szkody, ale nie jest do tego stopnia hipotetyczne, by zostać zignorowane. Carney określił swoje działania jako „zarządzanie ryzykiem” – relacjonowały media.

Byłoby nieodpowiedzialne nie (przygotować się) - powiedział Carney.

Groźne sugestie Trumpa

Warto zwrócić uwagę na fakt, że Donald Trump wielokrotnie mówił o przekształceniu Kanady w 51. stan Ameryki, a premierów nazywał „gubernatorami”.

Na początku stycznia 2025 roku kanadyjskie media szeroko cytowały wypowiedź Trumpa na temat tego, że jako prezydent rozważyłby użycie „siły ekonomicznej”, by wymusić na Kanadzie przyłączenie się do USA. Później przyznał, że nie ma prawa dołączyć do USA żadnego kraju.

„Kanada nigdy nie stanie się częścią USA”

Ówczesny premier Kanady Justin Trudeau zareagował pisząc na X w swoim francuskim wpisie, że „nigdy, absolutnie nigdy Kanada nie stanie się częścią USA”. W wersji angielskiej Trudeau napisał ostrzej: „Nie ma nawet najmniejszego cienia szansy (there isn't a snowball's chance in hell), że Kanada stałaby się częścią USA”.

Na początku lutego ub.r. Trudeau powiedział - zwracając się do grupy blisko 200 przedstawicieli biznesu oraz organizacji związkowych zebranych na szczycie gospodarczym w Toronto - że Trump naprawdę chce dokonać aneksji Kanady i uczynić z niej 51. stan USA. Wypowiedź Trudeau miała miejsce, gdy dziennikarze opuszczali otwartą część spotkania.

Premier miał powiedzieć także, że amerykański prezydent uważa, że najprostszą metodą pozyskania potrzebnych gospodarce USA surowców, w tym minerałów krytycznych i energii, jest „przejęcie naszego kraju”, a to zagrożenie jest „rzeczywistością” – relacjonował wówczas publiczny francuskojęzyczny nadawca Radio-Canada.

Wcześniej telewizja Global News informowała, że były doradca Trumpa Steve Bannon uznał, że Kanadyjczycy powinni brać zapowiedzi Trumpa w sprawie aneksji „bardzo na serio”. Zwrócił uwagę na zainteresowanie USA Arktyką i wojskowe słabości Kanady.