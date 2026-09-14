Kanada dołączy do Unii Europejskiej? Premier rozpoczął negocjacje

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Kanada rozważa formułę „członkostwa stowarzyszonego” w Unii Europejskiej – podał w niedzielę dziennik „The Wall Street Journal”, a za nim kanadyjskie media. Premier Mark Carney prowadzi już rozmowy w tej sprawie. Jak mówił, Kanada jest „najbardziej europejskim z nieeuropejskich krajów”.

Według „WSJ” premier Kanady Mark Carney rozmawiał już z niektórymi politykami UE na temat formuły uczestniczenia Kanady w działalności i rynku UE. Tak po stronie kanadyjskiej, jak i po stronie UE istnieje gotowość do stworzenia nowych ram współpracy – twierdzi „WSJ” powołując się na swoje źródła.

Kanada bliżej UE. Czego dotyczą rozmowy?

Dyskusje mają dotyczyć możliwości swobodnego przepływu dóbr, usług i pracowników w sektorach takich jak energetyka, AI, obronność i minerały krytyczne – napisał dziennik.

Ponadto trwają rozmowy o wspólnych kablach podwodnych, budowie centrów danych, usług w chmurze, nowych sieciach satelitarnych i infrastrukturze, także w celu eksportu kanadyjskiej energii do UE.

„WSJ” wymieniał też rozmowy premiera Kanady z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i innymi politykami europejskimi na temat stworzenia możliwości bezwizowego zamieszkania i pracy na terenie UE dla Kanadyjczyków oraz o uczestniczeniu w unijnym programie Erasmus.

Donald Trump mocno uderzył w Kanadę. Decyzja już podpisana Donald Trump wciąż na wojnie z Kanadą. Amerykański prezydent podpisał w środę rozporządzenie o zakazie importu z tego kraju części nabiału, alkoholu i motocykli oraz o rozszerzeniu towarów objętych 50-procentowym cłem.

Carney wysłucha orędzia von der Leyen

W połowie tygodnia w Strasburgu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosi doroczne orędzie o stanie Unii (ang. State of the Union). Orędzia wysłucha także premier Kanady, będąc pierwszym szefem rządu państwa trzeciego, który to uczyni. Carney sam też wygłosi przemówienie w europarlamencie 17 września.

Cytowany w sobotnim komunikacie biura prasowego Carney powiedział, że „Kanada i nasi europejscy partnerzy stają się coraz bliżsi”. Nasze wspólne wartości, uzupełniające się mocne strony i wspólne interesy służą jak silny fundament, na którym możemy budować silniejszą przyszłość – dodał.

Po wizycie w Strasburgu Carney uda się do Wielkiej Brytanii, gdzie w Liverpoolu spotka się z premierem Andym Burnhamem.

Następnie, 20 września, Carney złoży wizytę na znajdującym się w pobliżu wybrzeży Kanady francuskim archipelagu Saint-Pierre-et-Miquelon i tam spotka się z prezydentem Francji. Obaj politycy będą rozmawiać o współpracy m.in. w lotnictwie, energetyce, minerałach krytycznych i zaawansowanych technologiach.

Stuletnie partnerstwo. Kanada i Ukraina podpisują historyczną deklarację Historyczne spotkanie w malowniczym Banff w kanadyjskiej prowincji Alberta. Premier Kanady Mark Carney oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisali dwie kluczowe deklaracje: o stuletnim partnerstwie oraz o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie…

USA kontra Kanada

Kiedy na początku 2025 r., po objęciu urzędu prezydenta USA przez Donalda Trumpa, relacje Kanady z USA zaczęły się pogarszać, zarówno z powodu ceł jak i wypowiedzi Trumpa o „51. Stanie USA”, aneksji i rzekomym złym traktowaniu USA przez Kanadę, rząd w Ottawie zaczął poszukiwać szerszej współpracy z innymi partnerami.

W styczniu tego roku Carney wygłosił w Davos szeroko komentowane wystąpienie, w którym podkreślił, że dawny porządek świata się załamuje, mocarstwa używają ekonomicznej integracji jako broni, ale „średnie mocarstwa” (middle powers – ang.) nie są bezsilne.

W miniony wtorek Carney, podsumowując negocjacje z USA, od których Kanada odstąpiła 21 sierpnia, scharakteryzował amerykańskie działania jako dążenie do tego, by Kanadyjczycy „stali się od nich (USA - red.) jeszcze bardziej zależni”. Podkreślił, że już w zeszłym roku ostrzegał, że USA chcą przejąć Kanadę.

Decyzje o naszej przyszłości nie będą zapadały w Waszyngtonie – powiedział Carney w wystąpieniu zamieszczonym na YouTube.

„Dlaczego Kanada powinna dołączyć do Unii Europejskiej”

W styczniu ub.r. tygodnik „The Economist” opublikował analizę zatytułowaną „Dlaczego Kanada powinna dołączyć do Unii Europejskiej”, wskazującą na potrzeby UE dotyczące przestrzeni i surowców oraz potrzeby Kanady dotyczące pracowników. W marcu ub.r. podczas swojej pierwszej zagranicznej wizyty jako premier, we Francji i Wielkiej Brytanii, Carney mówił, że Kanada jest „najbardziej europejskim z nieeuropejskich krajów”. W czerwcu ub.r. Kanada poszerzyła partnerstwo z UE, także o kwestie obronne, i dołączyła do programu SAFE.

W kwietniu br. przebywający z wizytą w Kanadzie prezydent Finlandii Alexander Stubb powiedział, że Kanada jest tak blisko Unii Europejskiej, że można rozważać członkostwo Kanady w UE.