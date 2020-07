Kanadyjski resort obrony potwierdził w środę, że hakerzy zaatakowali część systemów IT w Kanadyjskiej Akademii Obrony, w której skład wchodzą Royal Military College of Canada (RMC) i trzy inne szkoły wojskowe.

Komunikat ministerstwa potwierdził informacje o cyberataku na sieć komputerową, które we wtorek podał dziennik "The Globe and Mail". W komunikacie zapewniono, że hakerski atak nie doprowadził do ujawnienia żadnych poufnych informacji, danych o prowadzonych operacjach wojskowych, czy wyników badań objętych tajemnicą wojskową.



"Pierwsze wskazówki sugerują, że ten incydent został zainicjowany w masowej kampanii phishingowej" - napisano w komunikacie.



"The Globe and Mail" cytował dziekana wydziału inżynierii Grega Philipsa, który na swoim blogu informował, że atak miał charakter ransomware, co oznacza, że dane na serwerach zostały zaszyfrowane, a celem hakerów jest uzyskanie okupu. Philips dodał też, że sieć komputerowa szkoły została zablokowana częściowo z powodu ataku, a częściowo był to wynik procedur bezpieczeństwa.



Wyłączenie sieci potwierdził w środę przedstawiciel biura prasowego resortu obrony - podał portal Itworldcanada.ca. Strona internetowa Royal Military College była niedostępna.



Portal dodał, że hakerzy mogli uzyskać dostęp do wyników danych naukowych, które i tak są lub będą publikowane. Natomiast systemy informatyczne departamentu obrony są odłączone od sieci dotkniętej atakiem.

Kto może stać za atakiem?

Itworldcanada.ca cytował w środę ekspertów, których zdaniem, jeśli rzeczywiście celem ataku jest zaszyfrowanie danych dla uzyskania okupu, prawdopodobnie autorem jest jedna z dwóch grup: DoppelPaymer lub NetWalker. Obie znane są z ataków, w których instalują oprogramowanie szyfrujące zawartość twardych dysków, a następnie domagają się okupu.



Według ustaleń kanadyjskich mediów atak miał miejsce w miniony piątek. Rozmówcy cytowani w mediach podkreślają, że jest wysoce nieprawdopodobne, by instytucja taka jak RMC zapłaciła okup.



W minionych miesiącach wiele instytucji w Kanadzie zostało zaatakowanych przez hakerów. W maju serwery Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku, mającej siedzibę w Halifaksie międzynarodowej organizacji zarządzającej dostępem do łowisk, zostały zaatakowane przez hakerów również żądających okupu.



W tym roku zaatakowane zostało eHealth Saskatchewan, przechowujące dane pacjentów tej prowincji. W Nowej Szkocji hakerzy uzyskali dostęp do danych o operacjach pacjentów. Przychodnie i szpitale w Toronto przeżyły falę ataków w październiku ub.r.