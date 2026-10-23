Atak w Jordanii. Napastnicy otworzyli ogień w kościele

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Nieznani sprawcy otworzyli ogień w kościele w regionie Karak na południu Jordanii. Według państwowej telewizji są ofiary śmiertelne i ranni. Agencja AFP przekazała doniesienia, że zginęło siedem osób.

Chrześcijanie gromadzą się w kościele Chrztu Chrystusa, by uczestniczyć w dorocznej specjalnej mszy odprawianej w pobliżu Al-Maghtas – miejsca, w którym, według chrześcijańskiej tradycji, Jezus miał zostać ochrzczony przez św. Jana (

Chrześcijanie gromadzą się w kościele Chrztu Chrystusa, by uczestniczyć w dorocznej specjalnej mszy odprawianej w pobliżu Al-Maghtas – miejsca, w którym, według chrześcijańskiej tradycji, Jezus miał zostać ochrzczony przez św. Jana ( / AFP/East News

Do strzelaniny doszło w trakcie ceremonii pogrzebowej – przekazała jordańska państwowa agencja informacyjna.

Jordańska Dyrekcja Bezpieczeństwa Publicznego poinformowała, że są też ranni. Trwa operacja sił bezpieczeństwa.

Stacja Al-Mamlaka przekazała, że dwóch napastników wtargnęło do świątyni podczas nabożeństwa żałobnego i otworzyło ogień.

Uzbrojeni napastnicy wysiedli z pojazdu i otworzyli ogień podczas konduktu pogrzebowego wychodzącego z kościoła Hamoud w Karak - relacjonuje Al-Mamlaka

Świadek powiedział państwowej telewizji Al-Mamlaka, że ​​jeden z napastników trzymał karabin AK-47 Kałasznikow. W świątyni miało znajdować się między 150 i 200 osób.