Atak w Jordanii. Napastnicy otworzyli ogień w kościele

Do strzelaniny doszło w trakcie ceremonii pogrzebowej – przekazała jordańska państwowa agencja informacyjna.
Jordańska Dyrekcja Bezpieczeństwa Publicznego poinformowała, że są też ranni. Trwa operacja sił bezpieczeństwa.
Stacja Al-Mamlaka przekazała, że dwóch napastników wtargnęło do świątyni podczas nabożeństwa żałobnego i otworzyło ogień.
Uzbrojeni napastnicy wysiedli z pojazdu i otworzyli ogień podczas konduktu pogrzebowego wychodzącego z kościoła Hamoud w Karak - relacjonuje Al-Mamlaka
Świadek powiedział państwowej telewizji Al-Mamlaka, że jeden z napastników trzymał karabin AK-47 Kałasznikow. W świątyni miało znajdować się między 150 i 200 osób.
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