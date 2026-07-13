„Jeśli będzie trzeba, za cenę krwi”. Macron stanowczo o obronie Europy

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Prezydent Francji Emmanuel Macron w przemówieniu do sił zbrojnych przed świętem narodowym 14 lipca podkreślił gotowość Francji i Europy do obrony wolności i prawa nawet „za cenę krwi”. W swoim wystąpieniu odniósł się do aktualnych wyzwań bezpieczeństwa na świecie, rosnącej roli Europy oraz konieczności zacieśnienia współpracy międzynarodowej w dziedzinie obronności.

W poniedziałkowym wystąpieniu przed siedzibą ministerstwa obrony Francji Emmanuel Macron wyraźnie zaznaczył, że pokój pozostaje głównym celem Francji i krajów europejskich. Jednocześnie nie wykluczył konieczności walki w obronie najważniejszych wartości. Przesłanie, które kierujemy w świat, jest następujące: tak, pokój jest naszym celem; tak, cenimy sobie wolność i prawo; tak, jesteśmy gotowi na to, by walczyć w ich obronie - zawsze i jeśli będzie trzeba, za cenę krwi – podkreślił prezydent Francji.

Wzmacnianie obronności priorytetem

Macron przypomniał, że jednym z kluczowych celów jego prezydentury było zwiększenie wydatków na obronność. Jak zaznaczył, zadanie to zostało zrealizowane jeszcze zanim na Bliskim Wschodzie wybuchły nowe konflikty i zanim „wojna nie przybyła na kontynent europejski”. Wskazał również na znaczenie wsparcia dla Ukrainy, która „broni swojego terytorium, suwerenności i wolności” i tym samym przyczynia się do „naszego bezpieczeństwa w Europie”.

Prezydent Francji zwrócił uwagę na rosnącą rolę Europy w globalnym systemie bezpieczeństwa. Zaznaczył, że Europa „jest w trakcie stawania się potęgą” i podkreślił konieczność większych inwestycji w obronność oraz współpracy między sektorami publicznym i prywatnym. Macron wezwał także przemysł do „ryzykowania” i aktywnego zaangażowania w rozwój nowych technologii obronnych.

Współpraca zamiast izolacji

W swoim wystąpieniu Macron odniósł się do wyzwań związanych z międzynarodową współpracą w dziedzinie obronności. Wyraził żal z powodu zarzucenia francusko-niemieckiego projektu wspólnego myśliwca FCAS, ale wskazał na inne kluczowe inicjatywy, takie jak projekt Bromo (połączenie działów kosmicznych firm europejskich w jednego giganta satelitarnego), francusko-włoski system obrony powietrznej SAMP/T czy europejski projekt Jewel dotyczący systemu wczesnego ostrzegania przed atakami rakietowymi.

Patriotyzm - tak, nacjonalizm - nigdy. W momencie, gdy Europa się dozbraja, absurdem jest sądzić, że historia dąży do tego, by każdy (kraj) oddzielnie zwiększał swój potencjał (obronny) – powiedział Macron.