Jej sprawa wywołała protesty w całej Hiszpanii. Maricarmen Abascal nie żyje

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Maricarmen Abascal, 87-letnia mieszkanka Madrytu, nie żyje - poinformował Madrycki Związek Lokatorów. Kobieta we wrześniu została eksmitowana z lokalu, w którym mieszkała przez ponad 70 lat. Sprawa seniorki stała się symbolem kryzysu mieszkaniowego w Hiszpanii i wywołała masowe demonstracje.

Do eksmisji 87-latki doszło 23 września - kobietę wyniesiono z mieszkania na noszach. Lokal w Madrycie był wynajmowany przez jej rodzinę od 1956 roku, najpierw przez jej ojca, a później przez nią samą.

Kobieta nie była w stanie opłacić podwyższonego czynszu. Miał on wzrosnąć z 500 do 2650 euro miesięcznie. Choć później obniżono tę kwotę do 1650 euro, to nadal przekraczała ona o 300 euro wysokość miesięcznej emerytury seniorki.

Wydarzenie było szeroko relacjonowane przez hiszpańskie media. Eksmisji towarzyszyła demonstracja, podczas której policja użyła gazu pieprzowego i zatrzymała część uczestników. Finalnie sprawa 87-latki stała się symbolem narastającego kryzysu mieszkaniowego w kraju i wywołała polityczną burzę.

Wielotysięczne demonstracje w Hiszpanii. Protesty po odrzuceniu ustaw o ochronie najemców Wielotysięczne demonstracje przetoczyły się przez hiszpańskie miasta po tym, jak parlament odrzucił propozycje zwiększające ochronę najemców. Protestujący domagają się prawa do mieszkania i grożą strajkiem generalnym.

Maricarmen Abascal nie żyje

Właściciel mieszkania - firma inwestycyjna Urbagestión - po eksmisji zaoferował kobiecie możliwość powrotu do lokalu przy niższym czynszu. Seniorka nie podpisała jednak porozumienia, ponieważ trafiła do szpitala.

„Z żalem informujemy, że Maricarmen Abascal zmarła” - przekazał w środę Madrycki Związek Lokatorów, cytowany przez BBC. Organizacja oceniła, że jej historia była „punktem zwrotnym w dziejach kraju”, ale cena za ten przełom okazała się zbyt wysoka. Związek podkreślił, że rozwiązanie umożliwiające kobiecie powrót do domu zostało wypracowane, lecz nastąpiło za późno.

Po informacji o śmierci 87-latki demonstranci zgromadzili się na Puerta del Sol, jednym z głównych placów Madrytu. Miejsce to od dwóch tygodni było centrum protestów związanych z sytuacją mieszkaniową w kraju.

Premier Hiszpanii Pedro Sánchez wyraził współczucie rodzinie zmarłej. „Ślę całą moją miłość do rodziny i bliskich Maricarmen. Uściski także dla wszystkich, którzy tę stratę odczuwają jakby była ich własną. Niech spoczywa w spokoju” - napisał na platformie X.