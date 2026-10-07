Jej sprawa wywołała protesty w całej Hiszpanii. Maricarmen Abascal nie żyje

Do eksmisji 87-latki doszło 23 września - kobietę wyniesiono z mieszkania na noszach. Lokal w Madrycie był wynajmowany przez jej rodzinę od 1956 roku, najpierw przez jej ojca, a później przez nią samą.
Kobieta nie była w stanie opłacić podwyższonego czynszu. Miał on wzrosnąć z 500 do 2650 euro miesięcznie. Choć później obniżono tę kwotę do 1650 euro, to nadal przekraczała ona o 300 euro wysokość miesięcznej emerytury seniorki.
Wydarzenie było szeroko relacjonowane przez hiszpańskie media. Eksmisji towarzyszyła demonstracja, podczas której policja użyła gazu pieprzowego i zatrzymała część uczestników. Finalnie sprawa 87-latki stała się symbolem narastającego kryzysu mieszkaniowego w kraju i wywołała polityczną burzę.
Maricarmen Abascal nie żyje
Właściciel mieszkania - firma inwestycyjna Urbagestión - po eksmisji zaoferował kobiecie możliwość powrotu do lokalu przy niższym czynszu. Seniorka nie podpisała jednak porozumienia, ponieważ trafiła do szpitala.
„Z żalem informujemy, że Maricarmen Abascal zmarła” - przekazał w środę Madrycki Związek Lokatorów, cytowany przez BBC. Organizacja oceniła, że jej historia była „punktem zwrotnym w dziejach kraju”, ale cena za ten przełom okazała się zbyt wysoka. Związek podkreślił, że rozwiązanie umożliwiające kobiecie powrót do domu zostało wypracowane, lecz nastąpiło za późno.
Po informacji o śmierci 87-latki demonstranci zgromadzili się na Puerta del Sol, jednym z głównych placów Madrytu. Miejsce to od dwóch tygodni było centrum protestów związanych z sytuacją mieszkaniową w kraju.
Premier Hiszpanii Pedro Sánchez wyraził współczucie rodzinie zmarłej. „Ślę całą moją miłość do rodziny i bliskich Maricarmen. Uściski także dla wszystkich, którzy tę stratę odczuwają jakby była ich własną. Niech spoczywa w spokoju” - napisał na platformie X.