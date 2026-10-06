Niespokojny wieczór w Barcelonie. Wielotysięczny tłum i starcia z policją

RMF24

Starcia z policją – tak zakończył się w Barcelonie wieczorny wielotysięczny protest zorganizowany w związku z kryzysem mieszkaniowym w Hiszpanii. Zatrzymano kilka agresywnych osób.

Protest odbył się w dniu ogłoszenia przez premiera Hiszpanii Pedra Sancheza przedterminowych wyborów parlamentarnych. Odbędą się one 29 listopada. Decyzja ta zapadła po tym, jak w ubiegłym tygodniu Kongres Deputowanych nie poparł - głosami opozycyjnych Partii Ludowej (PP) i Vox, oraz niepodległościowej katalońskiej partii Junts - dwóch rządowych propozycji przepisów zwiększających ochronę najemców i ograniczających możliwości obrotu mieszkaniami przez fundusze inwestycyjne.

Początkowo protest w Barcelonie miał się odbyć w sobotę, podobnie jak w ponad 50 innych hiszpańskich miastach. Został przełożony na poniedziałek z uwagi na ostrzeżenie przed ulewnymi deszczami. Według organizatorów manifestacji – związków lokatorów – wzięło w nim udział ok. 120 tys. osób. Zdaniem władz Barcelony demonstrantów było ok. 20 tys.

Zamieszki wybuchły pod koniec

Zamieszki w Barcelonie, zdj. MARTA PEREZ / PAP/EPA

Niemal do samego końca manifestacja przebiegała spokojnie. Pod koniec agresywni uczestnicy zaczęli podpalać kontenery na śmieci, uszkodzili zaparkowany samochód. Rzucali butelkami, kamieniami i petardami w funkcjonariuszy. Na miejsce skierowano kilka zastępów straży pożarnej, aby ugasić wywołane pożary. Większość agresywnych osób miała zasłonięte twarze.

Kwestia mieszkalnictwa stała się centralnym punktem debaty w Hiszpanii 23 września, w dniu eksmisji 87-letniej Maricarmen Abascal. Kobieta miała zostać eksmitowana z mieszkania w Madrycie, które zajmowała od 70 lat. Eksmisji towarzyszyły gwałtowne protesty. Ostatecznie 87-latka mogła zostać w swoim mieszkaniu.

Strajk generalny w listopadzie?

Protest w Barcelonie, zdj. MARTA PEREZ / PAP/EPA

Ta sprawa wywołała falę protestów. Ich organizator – konfederacja związków lokatorów – nawołuje do strajku generalnego. W poniedziałek dwie największe centrale związków zawodowych, zrzeszających ponad 2 mln członków, zadecydowały o przeprowadzeniu w listopadzie 24-godzinnego strajku generalnego z żądaniem godnych płac i prawa do mieszkania.

Ponadto na centralnym placu Puerta del Sol w Madrycie protestujący rozbili kilkaset namiotów. Miasteczka namiotowe powstały też w Barcelonie, Walencji, Sewilli i Bilbao.