Według DEA kartel Sinaloa jest w dużym stopniu odpowiedzialny za olbrzymi napływ do Stanów Zjednoczonych fentanylu - syntetycznego opioidu, który powoduje tam dziesiątki tysięcy zgonów z przedawkowania rocznie.



Organy ścigania USA zarzucają Perezowi Salasowi między innymi zabójstwo kobiety, która zmarła w ubiegłym roku po podaniu jej licznych zastrzyków z fentanylem, co miało służyć sprawdzeniu czystości narkotyku.



Reuters zauważa, że "El Nini" został schwytany niecały tydzień po spotkaniu prezydenta USA Joe Bidena z jego meksykańskim odpowiednikiem Andresem Manuelem Lopezem Obradorem. Pracujemy ramię w ramię, by zwalczać handel bronią, przestępczość zorganizowaną i epidemię opioidów, w tym fentanylu - mówił Biden.



W styczniu władze Meksyku schwytały w stanie Sinaloa jednego z synów "El Chapo" Ovidio Guzmana, a we wrześniu przekazały go Stanom Zjednoczonym. Trzej pozostali bracia Guzman, oskarżani o kierowanie kartelem, pozostają na wolności.