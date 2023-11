CNN podaje, że autem podróżowało małżeństwo, które zamierzało się wybrać na koncert rockowej grupy KISS do Toronto. Z powodu choroby jednego z członków zespołu to wydarzenie zostało jednak odwołane.

Według ustaleń śledczych cytowanych przez CNN, para ostatecznie pojechała do kasyna w USA. Wypadek miał miejsce jakiś czas po tym, jak je opuściła.

Rainbow Bridge to most łączący turystyczne części Niagara Falls w prowincji Ontario i Niagara Falls w stanie Nowy Jork. Jest na nim 16 pasów z Kanady do USA i 15 do Kanady, przejeżdża nim rocznie ok. 7 mln osób - przypomniał publiczny nadawca CBC.