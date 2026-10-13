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Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) Federacji Rosyjskiej poinformowała o zatrzymaniu korespondenta japońskiej gazety „Hokkaido Shimbun”. Dziennikarz, który pracował w Jużnosachalińsku, został przewieziony do Moskwy i aresztowany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz japońskich służb specjalnych.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem Centrum Informacyjnego FSB, działalność akredytowanego przy rosyjskim MSZ korespondenta została udaremniona na terenie obwodu sachalińskiego tuż przed jego planowanym wylotem z kraju - podała agencja Interfax.

Rosyjskie służby specjalne twierdzą, że zatrzymany japoński obywatel gromadził i przechowywał dane dotyczące „potencjału obronnego” Federacji Rosyjskiej.

Według śledczych informacje te miały być przekazywane na polecenie japońskiego wywiadu narodowego w celu wykorzystania przeciwko bezpieczeństwu państwowemu Rosji.

Po przewiezieniu do Moskwy, Wydział Śledczy Federalnej Służby Bezpieczeństwa wszczął wobec obywatela Japonii sprawę karną z artykułu dotyczącego szpiegostwa (art. 276 Kodeksu Karnego FR). Sąd Rejonowy w Lefortowie zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Służby specjalne nie podały do publicznej wiadomości tożsamości zatrzymanego dziennikarza.