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Japoński dziennikarz zatrzymany w Rosji pod zarzutem szpiegostwa

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 13 października (17:18)

Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) Federacji Rosyjskiej poinformowała o zatrzymaniu korespondenta japońskiej gazety „Hokkaido Shimbun”. Dziennikarz, który pracował w Jużnosachalińsku, został przewieziony do Moskwy i aresztowany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz japońskich służb specjalnych.

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Japoński dziennikarz zatrzymany w Rosji pod zarzutem szpiegostwa
Siedziba FSB w Moskwie /Shutterstock

Zgodnie z oficjalnym komunikatem Centrum Informacyjnego FSB, działalność akredytowanego przy rosyjskim MSZ korespondenta została udaremniona na terenie obwodu sachalińskiego tuż przed jego planowanym wylotem z kraju - podała agencja Interfax.

Rosyjskie służby specjalne twierdzą, że zatrzymany japoński obywatel gromadził i przechowywał dane dotyczące „potencjału obronnego” Federacji Rosyjskiej. 

Według śledczych informacje te miały być przekazywane na polecenie japońskiego wywiadu narodowego w celu wykorzystania przeciwko bezpieczeństwu państwowemu Rosji.

Po przewiezieniu do Moskwy, Wydział Śledczy Federalnej Służby Bezpieczeństwa wszczął wobec obywatela Japonii sprawę karną z artykułu dotyczącego szpiegostwa (art. 276 Kodeksu Karnego FR). Sąd Rejonowy w Lefortowie zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Służby specjalne nie podały do publicznej wiadomości tożsamości zatrzymanego dziennikarza.


Źródło: RMF24
Tagi: Rosja szpieg

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