„Jak tylko wejdziesz, znikasz”. Ukraińcy ujawniają, co dzieje się na dnie dawnego zalewu

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Rosjanie wykorzystują zarośla na dnie wyschniętego Zbiornika Kachowskiego, próbując przedostać się w kierunku Zaporoża na południowym wschodzie Ukrainy – pisze „New York Times”. Dochodzi tam do bezpośrednich walk z Ukraińcami, ponieważ gęsta roślinność ogranicza użycie dronów. „W szuwarach to stara wojna, jak na początku pełnoskalowej inwazji – jest bezpośredni kontakt. Jak tylko wejdziesz między drzewa, znikniesz" – mówi jeden z ukraińskich żołnierzy

Teren dawnego Zbiornika Kachowskiego wysechł po wysadzeniu przez Rosjan tamy na Dnieprze w 2023 roku. Przez ten czas porósł drzewami i szuwarami. Ten trudny obszar o długości niemal 100 km stał się nowym odcinkiem frontu, gdzie walki toczą się na bardzo bliskich dystansach – zawraca uwagę w czwartkowym artykule „NYT”.

To nieprzejrzysty, trudny, dezorientujący i bardzo niebezpieczny teren – ocenił oficer ukraińskiego batalionu „Bratstwo” (Braterstwo – przyp. red.) o pseudonimie „Dywizja”.

Głównym celem sił rosyjskich jest przedostanie się po dnie zbiornika w stronę jego północnego brzegu i przetarcie szlaku do Zaporoża.

Jak w Wietnamie

Dowódca batalionu „Bratstwo” Ołeksij Serediuk poinformował, że przeciwnik skierował do tej operacji setki żołnierzy.

Wprowadzili tam już wszystko, utworzyli posterunki obserwacyjne i rejony koncentracji wojsk. Szukamy ich, a oni – nas – powiedział.

Z kolei „Dywizja” porównał rosyjskie szlaki logistyczne w szuwarach do Szlaku Ho Chi Minha z czasów wojny w Wietnamie.

Gęsta roślinność niemal całkowicie sparaliżowała użycie dronów rozpoznawczych, na których dotąd opierała się taktyka obu stron.

Zdarzały się sytuacje, że przez trzy dni szukaliśmy własnego żołnierza, nie mówiąc już o przeciwniku – przyznał Serediuk.

Dowódca sekcji bojowej o pseudonimie „Apacz” podkreślił: W szuwarach to stara wojna, jak na początku pełnoskalowej inwazji – jest bezpośredni kontakt. Jak tylko wejdziesz między drzewa, znikniesz.

Dawny Zbiornik Kachowski. Fot. Oliver Weiken (PAP/DPA) / PAP

W zaroślach narasta panika

Z relacji ukraińskich wojskowych wynika, że na tym odcinku rośnie liczba Rosjan składających broń i idących do niewoli. Oficer o pseudonimie „Czarny” zauważył, że poziom wyszkolenia nowych żołnierzy z Rosji wyraźnie spadł. Dodatkowo w zaroślach narasta panika.

Wielu z nich poddaje się z powodu strachu przed polowaniem w szuwarach, gdy widzą, jak bez śladu znikają ich towarzysze – przekazał ukraiński oficer.

Serediuk zaznaczył, że jego pododdział szanuje jeńców i stara się uświadamiać im bezsens prowadzonej wojny.

Tylu ludzi wysyłają do walki, a oni giną, giną i giną. Moje pytanie brzmi: po co? – podsumował ukraiński dowódca.

Wysadzenie zapory w Nowej Kachowce

6 czerwca 2023 roku rosyjskie wojska wysadziły zaporę na Dnieprze w Nowej Kachowce, tworzącą Zbiornik Kachowski. Zlokalizowana na zaporze hydroelektrownia została zniszczona. Woda zalała wtedy kilkadziesiąt miejscowości, w tym na okupowanych przez Rosję terenach obwodu chersońskiego, powodując katastrofę humanitarną i ekologiczną.

Sztuczny Zbiornik Kachowski, kluczowy dla regulacji i zaopatrzenia regionu w wodę, niemal całkiem wysechł.