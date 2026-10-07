Izraelscy żołnierze patrzyli, jak osadnicy biją fotografa AFP

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Żydowscy osadnicy pobili na Zachodnim Brzegu palestyńskiego fotoreportera AFP - poinformował w środę brytyjski dziennik „The Guardian”. W pobliżu mieli znajdować się izraelscy żołnierze, którzy nie interweniowali.

Fotoreporterzy Agence France-Presse (AFP) - Ashtiyeh Jaafar i John Wessels - relacjonowali sytuację palestyńskich rolników zbierających oliwki w rejonie wsi Akraba na północy Zachodniego Brzegu - części Palestyny okupowanej przez Izrael.

„The Guardian” informuje, że w pewnym momencie do dziennikarzy podbiegło sześciu żydowskich osadników. Gdy Jaafar próbował wsiąść do samochodu wyraźnie oznaczonego napisem „Press”, dwóch napastników rzuciło się na niego i biło kolbami karabinów.

Fotoreporter doznał obrażeń głowy i tułowia. Badania nie wykazały złamań, jednak mężczyzna pozostał na obserwacji w szpitalu w Nablusie. Towarzyszący mu Wessels mówił, że słyszał krzyk kolegi, ale sam był zastraszany bronią.

Sprawa jest tym bardziej bulwersująca, że - jak informuje „The Guardian”, powołując się na relację Wesselsa - w odległości około 500 metrów znajdowało się kilkunastu izraelskich żołnierzy, którzy jednak nie podjęli interwencji.

Dyrektor ds. informacji AFP Phil Chetwynd potępił atak i wezwał do przeprowadzenia pełnego dochodzenia. Podkreślił, że niedopuszczalne jest bicie i okradanie dziennikarzy przez uzbrojonych osadników w obecności izraelskich służb bezpieczeństwa.

„The Guardian” informuje, że na Zachodnim Brzegu mieszka około 500 tys. żydowskich osadników wśród około 3 mln Palestyńczyków. Izraelskie osiedla na terenach okupowanych są uznawane za nielegalne w świetle prawa międzynarodowego, czemu Tel Awiw się sprzeciwia.