Irlandia tnie budżet UE o 141 mld euro, ale koperta Polski pozostaje bez zmian. Niemczycki: ostrożny optymizm

RMF24

Około 141 miliardów euro cięć w porównaniu z projektem Komisji Europejskiej – taką redukcję przewiduje nowa propozycja budżetu Unii Europejskiej na lata 2028–2034, opublikowana przez irlandzką prezydencję. Polska zachowuje jednak największą kopertę narodową, a pieniądze na politykę spójności i rolnictwo pozostają bez zmian. Dlatego Warszawa mówi o ostrożnym optymizmie.

Polska w propozycji prezydencji irlandzkiej dalej pozostaje z największą kopertą narodową. Ta koperta w ogóle nie uległa żadnym zmianom w porównaniu do propozycji Komisji Europejskiej i w tym sensie to jest bardzo dobra wiadomość – powiedział RMF FM wiceminister do spraw europejskich Ignacy Niemczycki. Polska liczy na 123 mld euro.

Będzie mniej chińskich hybryd w UE. Bruksela dogadała się z Pekinem Komisja Europejska porozumiała się z Chinami w sprawie ograniczenia eksportu chińskich hybryd i hybryd plug-in do Unii Europejskiej. W ciągu czterech lat do Europy ma trafić o kilka milionów samochodów mniej, niż przewidywano bez porozumienia. To…

Jak dodał, utrzymanie pieniędzy na politykę spójności i wspólną politykę rolną cieszy Polskę, ale zmniejszanie całego budżetu nie odpowiada ambicjom Unii Europejskiej.

Największe cięcia dotyczą konkurencyjności oraz pomocy dla państw spoza Unii. W obszarze konkurencyjności chodzi między innymi o środki na badania naukowe i inwestycje. Z tych funduszy korzystają przede wszystkim najbardziej rozwinięte gospodarki UE, dlatego Polska może odczuć ograniczenie tych środków mniej niż część bogatszych państw członkowskich.

Polska ma też zastrzeżenia do propozycji Irlandii do nowych źródeł dochodów unijnego budżetu, szczególnie do wpływów z systemu handlu emisjami CO₂, czyli ETS-u. Irlandzka prezydencja proponuje okres przejściowy dla państw korzystających z Funduszu Modernizacyjnego, w tym Polski. Miałyby one stopniowo dochodzić do 30-procentowej stawki wpływów przekazywanych do budżetu UE.

Prezydencja wyszła z pewną propozycją, która byłaby dla nas korzystniejsza finansowo, ale nadal nie jesteśmy w tym miejscu, w którym chcielibyśmy być w sprawie właśnie ETS-u jako zasobu własnego – zaznaczył Niemczycki.

Pierwsze reakcje na nową propozycję mają przedstawić unijni przywódcy podczas szczytu w Brukseli 15 i 16 października. Porozumienie w sprawie całego budżetu nie jest jednak spodziewane na tym etapie. Negocjacje mają być kontynuowane w kolejnych miesiącach.