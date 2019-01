Władze Iranu poinformowały we wtorek o wystrzeleniu satelity, który jednak nie zdołał osiągnąć zamierzonej orbity. USA ostrzegały Iran, by nie odpalał rakiet, gdyż ich zdaniem jest to naruszenie rezolucji RB ONZ dotyczącej irańskiego programu balistycznego.

Zdjęcie ilustracyjne /pixabay.com /Pixabay

