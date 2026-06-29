Iran dementuje. „Nie zaplanowano żadnych rozmów z USA”

RMF24

Iran zdementował doniesienia o planowanych rozmowach technicznych z USA. Wiceminister spraw zagranicznych Iranu Kazem Gharibabadi oświadczył, że w tym tygodniu nie zaplanowano żadnych spotkań grupy roboczej, a termin i miejsce negocjacji zostaną ustalone dopiero po zakończeniu konsultacji prowadzonych za pośrednictwem mediatorów.

Wiceminister spraw zagranicznych Iranu Kazem Gharibabadi oświadczył w poniedziałek, że na ten tydzień nie są zaplanowane żadne rozmowy w ramach technicznej grupy roboczej - przekazała agencja Reutera, powołując się na agencję Tasnim.

Gharibabadi poinformował, że konsultacje z Katarem są kontynuowane, jednak doniesienia niektórych mediów o rozmowach technicznych, które mają rozpocząć się w Dosze, nie są zgodne z prawdą. Dodał, że pierwsza runda rozmów technicznych odbędzie się, gdy zostaną ustalone warunki, data i miejsce, a konsultacje będą kontynuowane za pośrednictwem mediatorów.

Co dalej z rozmowami pokojowymi Iran-USA?

Agencja Reuters podała wcześniej, że irańskie i amerykańskie zespoły techniczne pracujące nad wdrożeniem porozumienia mają spotkać się w najbliższych dniach w stolicy Kataru.

W ubiegłą środę rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Pakistanu Tahir Andarabi poinformował, że rozmowy techniczne między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zostaną wznowione w kolejnym tygodniu.

Podczas amerykańsko-irańskich rozmów, które odbywały się 21 i 22 czerwca w Szwajcarii, strony miały doprowadzić do ostatecznego zakończenia wojny rozpoczętej amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran w lutym br. Prezydenci USA i Iranu, Donald Trump i Masud Pezeszkian, podpisali 18 czerwca wstępne porozumienie w tej sprawie, które przewidywało m.in. natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz oraz zakończenie amerykańskiej blokady irańskich portów.

Gharibabadi, który przewodniczył irańskiej delegacji, przekazał wówczas, że postanowiono powołać cztery grupy robocze, którymi mają kierować szefowie delegacji technicznych czterech krajów - USA, Iranu oraz pośredniczących w negocjacjach Kataru i Pakistanu.