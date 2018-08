Rosja rozmieści policję wojskową na Wzgórzach Golan i utworzy osiem punktów obserwacyjnych, by uniknąć możliwych prowokacji - poinformowała w czwartek agencja Interfax, powołując się na rosyjskie ministerstwo obrony.

By zapobiec ewentualnym prowokacjom wobec posterunków ONZ wzdłuż linii "Bravo", zaplanowano rozmieszczenie ośmiu punktów obserwacyjnych policji wojskowej rosyjskich sił zbrojnych - przekazał przedstawiciel rosyjskiego sztabu generalnego gen. Siergiej Rudskoj, cytowany przez Interfax.

Rudskoj powiedział również, że na Wzgórzach Golan będzie przywrócone stacjonowanie sił pokojowych ONZ. Misja ONZ została przerwana w 2012 r. Siły ONZ wraz z rosyjską policją wojskową w czwartek patrolowały obszar po raz pierwszy od sześciu lat - poinformował Rudskoj.



Syryjskie siły lojalne wobec prezydenta Baszara el-Asada wraz z rosyjskimi i irańskimi sojusznikami praktycznie rozbiły antyrządowych rebeliantów w południowo-zachodniej Syrii, zbliżając się do granicy z Izraelem.



Agencja TASS podała, że siły irańskie w Syrii wycofały ciężkie uzbrojenie na odległość 85 km od okupowanych przez Izrael Wzgórz Golan. Według Izraela wycofanie nie jest jednak wystarczające - pisze Reuters.



Perspektywa obecności irańskich sił i milicji Hezbollahu w pobliżu Wzgórz Golan wzbudziła zaniepokojenie Izraela, który postrzega Iran jako zagrożenie dla swego bezpieczeństwa.



Izrael uzyskał kontrolę nad strategicznie położonym obszarem Wzgórz Golan w następstwie wojny sześciodniowej w 1967 roku. W 1981 roku objął te tereny swoim systemem prawnym oraz administracyjnym. Syria uważa, że Wzgórza Golan są okupowane przez Izrael i domaga się zwrotu całości terytorium; w 2009 roku premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział, że Izrael nigdy nie odda tych ziem, gdyż są one niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa państwu żydowskiemu.