​Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył, że jeśli Iran będzie próbował zablokować strategiczną dla transportu ropy naftowej cieśninę Bab al-Mandab, to czeka go konfrontacja z międzynarodową koalicją, której częścią będzie również Izrael. Przemawiając w środę do dowódców marynarki wojennej w Hajfie Netanjahu zapewnił, że do takiej koalicji Izrael wejdzie "z całym swoim uzbrojeniem".

