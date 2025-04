Instagram – popularna platforma społecznościowa, zaprzęgnie sztuczną inteligencję do nowych zadań. Władze firmy postanowiły, że posłużą się nią do sprawdzania, czy dzieci korzystające z aplikacji, nie kłamią na temat swojego wieku. Jeśli okaże się, że tak, na ich konto zostaną nałożone ograniczenia właściwe kontom nieletnich.

Instagram spróbuje wyszukać nieletnich użytkowników, którzy zawyżyli swój wiek (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Sprawę opisał w poniedziałek portal ABC News, powołując się na informacje przekazane tego samego dnia przez Metę, właściciela Facebooka i Instagrama.

Meta przyznała, że używa sztucznej inteligencji do określenia wieku ludzi już od jakiegoś czasu, ale Instagram (aplikacja służąca do udostępniania zdjęć i filmów), będzie teraz "proaktywnie" szukać kont nastolatków, co do których są podejrzenia, że zawyżyli swój wiek przy rejestracji.

Jeśli okaże się, że rzeczywiście tak było, konto zostanie automatycznie zakwalifikowane jako "konto nastolatka". Ów fakt wiąże się z pewnymi ograniczeniami.

Profile nieletnich są w domyśle prywatne. Mogą oni otrzymywać prywatne wiadomości tylko od osób, które obserwują lub tych, z którymi są już połączeni rozmową.

Treści wrażliwe, takie jak filmy z walczącymi ludźmi czy promujące zabiegi kosmetyczne będą ograniczone - zapowiada Meta.

Nastolatkowie otrzymają również powiadomienia, jeśli będą na Instagramie dłużej niż 60 minut. Dodany zostanie także "tryb uśpienia", który wyłączy powiadomienia i wyśle automatyczne odpowiedzi na wiadomości otrzymane w godzinach od 22 do 7 rano.

Meta twierdzi, że uczy swoją sztuczną inteligencję patrzeć m.in. na rodzaj treści, z którymi wchodzi w interakcję dany użytkownik czy sprawdzać datę utworzenia konta, aby określić wiek jego właściciela.

Nowe, ostrzejsze procedury przychodzą w czasie wzmożonej kontroli platform społecznościowych dotyczących ich wpływu na zdrowie psychiczne i dobrostan młodych - pisze ABC News. Meta, a także inne podobne podmioty, spotkały się z krytyką i zarzutami nierobienia wystarczająco dużo, aby ich produkty były bezpieczne dla dzieci.

Sam Instagram ma wysyłać powiadomienia rodzicom, w których poinstruuje, jak rozmawiać z nastolatkami na temat znaczenia podawania prawdziwego wieku w internecie.