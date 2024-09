Hunter Biden, syn prezydenta USA, w czwartek przyznał się do winy, uznając 9 zarzutów w sprawach dotyczących niezapłacenia podatków federalnych. "New York Times" zwraca uwagę, że prawdopodobny staje scenariusz, który kiedyś był nie do pomyślenia: że Hunter Biden zostanie skazany na wiele lat więzienia.

Hunter Biden z żoną Melisą / PAP/EPA Hunter Biden - jak informuje "NYT" - przyznał się do winy w sprawie dotyczącej niezapłacenia podatków federalnych. Syn Joe Bidena powiedział adwokatom, że "nie chce narażać swojej rodziny na dalszy stres po wcześniejszym procesie". Był w nim oskarżony o to, że skłamał na temat brania narkotyków w formularzu dotyczącym pozwolenia na zakup i posiadanie broni palnej przez osobę biorącą narkotyki lub od nich uzależnioną. W czerwcu został w tym procesie uznany za winnego. Nie zapłacił co najmniej 1,4 mln dolarów podatku Według "NYT" po przyznaniu się syna prezydenta do winy w sprawie podatkowej (Biden uznał 9 zarzutów) prawdopodobny staje scenariusz, który kiedyś był nie do pomyślenia: że Hunter Biden zostanie skazany na wiele lat więzienia. Specjalny prokurator powołany do prowadzenia sprawy Bidena David Weiss zarzucił synowi prezydenta, że w latach 2016-2019 nie zapłacił co najmniej 1,4 miliona dolarów należnych podatków federalnych, jednocześnie prowadząc "ekstrawagancki styl życia". Jak pisze "NYT", Hunter Biden próbował przestępstwami podatkowymi oraz wykorzystywaniem swego nazwiska do zawierania lukratywnych kontraktów za granicą sfinansować swoje rosnące uzależnienie od narkotyków i alkoholu. Grozi mu 17 lat więzienia Początkowo prawnicy Huntera Bidena i Weiss w obu procesach zawarli ugodę, dzięki której syn prezydenta miał uniknąć więzienia. Ugodę podważyła jednak sędzia prowadząca proces i ostatecznie strony nie doszły do porozumienia. Teraz Hunter Biden przyznał się do winy bez ugody, adwokaci byli bowiem przekonani, że nie są w stanie wygrać. Syn prezydenta pozostanie na wolności za kaucją do czasu ogłoszenia wyroku, co ma nastąpić 16 grudnia. Hunterowi Bidenowi grozi obecnie do 17 lat więzienia lub grzywna do 1,3 mln dolarów za przestępstwa podatkowe, a oprócz tego do 25 lat więzienia za kłamstwo we wniosku o posiadanie broni. Zobacz również: Zełenski Ramstein: Zignorujcie "czerwone linie" Moskwy

