Hunter Biden, syn prezydenta USA Joe Bidena, został we wtorek uznany za winnego nielegalnego zakupu i posiadania broni. 54-latkowi grozi kara więzienia.

Hunter Biden / RYAN COLLERD/AFP/East News / East News

Syn prezydenta USA został uznany za winnego w związku z dwoma zarzutami. W 2018 r. miał skłamać na temat brania narkotyków na formularzu o pozwolenie kupna rewolweru. Zarzucono mu również posiadanie broni jako osobie biorącej narkotyki lub od nich uzależnionej.

Ława przysięgłych w sądzie federalnym w Wilmington w stanie Delaware podjęła jednomyślną decyzję w sprawie werdyktu po zaledwie trzech godzinach obrad.

Decyzja o wymiarze kary dla Huntera Bidena należy do sędzi Maryellen Noreiki. Mężczyźnie grozi do 25 lat więzienia, lecz eksperci spodziewają się znacznie łagodniejszej kary, biorąc pod uwagę czystą kartotekę skazanego i fakt, że nie doszło do innego poważnego przestępstwa.

Hunter Biden jest pierwszym w historii synem urzędującego prezydenta USA skazanym w procesie karnym.

Zarzuty o przestępstwa podatkowe

To nie pierwsza sprawa o podłożu kryminalnym, w którą jest zamieszany syn urzędującego prezydenta USA. Na początku tego roku Hunter Biden usłyszał dziewięć zarzutów o przestępstwa podatkowe .

Dotyczyły one m.in. tego, że w latach 2016-2019 nie zapłacił co najmniej 1,4 miliona dolarów należnych podatków federalnych. W latach tych Hunter Biden miał nie składać w ogóle deklaracji podatkowych poza rokiem 2018. Wtedy miał próbować niezgodnie z prawem odliczyć fałszywe wydatki biznesowe.