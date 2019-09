Na dwa dni przed 70. rocznicą proklamowania komunistycznej Chińskiej Republiki Ludowej setki zwolenników władz w Pekinie wyszło w niedzielę na ulice Hongkongu. Dzień wcześniej policja w Hongkongu użyła gazu łzawiącego przeciw prodemokratycznym manifestantom.

Antyrządowa demonstracja w Hongkongu / FAZRY ISMAIL / PAP/EPA

Jak informuje agencja Associated Press, zwolennicy władz w Pekinie na niedzielnym wiecu śpiewali chiński hymn i wymachiwali czerwonymi flagami.

Rocznica proklamowania ChRL ma znaczenie dla rządzącej Komunistycznej Partii Chin (KPCh). Według obserwatorów partia nie chciałaby, aby masowe demonstracje w Hongkongu przyćmiły oficjalne obchody rocznicy i paradę wojskową, jaka planowana jest z tej okazji w Pekinie.



Tymczasem prodemokratyczne protesty trwają w Hongkongu niemal bez przerwy od czerwca, a na ulicach regularnie dochodzi do starć radykalnych grup demonstrantów z policją. W sobotę również miały miejsce starcia po zakończeniu pokojowej prodemokratycznej manifestacji z okazji piątej rocznicy rewolucji parasolek. Demonstranci rzucali kostkami chodnikowymi i koktajlami Mołotowa, policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych.



Według organizatora demonstracji Obywatelskiego Frontu Praw Człowieka (CHRF) w sobotnim proteście w pobliżu budynków rządowych w dzielnicy Admiralty uczestniczyło 200-300 tys. osób, znacznie więcej niż się spodziewano. Pikieta odbyła się za zgodą władz.



Wielotysięczne protesty w Hongkongu. Policja użyła armatek wodnyc RUPTLY /X-news

Policja odrzuciła wniosek CHRF o zezwolenie na kolejną prodemokratyczną demonstrację w najbliższy wtorek, 1 października, gdy przypada 70. rocznica proklamowania ChRL. CHRF odwołał się od tej decyzji, a jego apelacja ma zostać rozpatrzona w poniedziałek.



Bez względu na to, czy zgoda na demonstrację zostanie udzielona, wielu protestujących planuje wyjść we wtorek na ulice. Mają być ubrani na czarno i nieść plakaty informujące, że 1 października to "dzień żałoby" - informuje AP.



W niedzielę wieczorem protestujący planują także zebrać się na "antytotalitarnym wiecu" przeciw temu, co nazwali "chińską tyranią". Podobne wydarzenia są organizowane w ponad 60 miastach na całym świecie, w tym w USA, Wielkiej Brytanii, Australii i na Tajwanie.