RMF24

Ponad milion imigrantów złożyło wnioski o legalizację pobytu w Hiszpanii. „Bez imigracji Hiszpania straciłaby znaczną część swojego PKB” – ocenił we wtorek premier Pedro Sanchez. Rządowa akcja budzi jednak kontrowersje i spotyka się z krytyką opozycji oraz wątpliwościami Sądu Najwyższego.

Sanchez broni decyzji

We wtorek upłynął termin składania wniosków w ramach procesu legalizacji imigrantów w Hiszpanii. Jak wynika z danych rządowych, do tej pory dokumenty złożyło około 1,2 miliona osób, czyli ponad dwukrotnie więcej niż pierwotnie zakładano. Rząd rozpoczął przyjmowanie wniosków w kwietniu, przewidując początkowo około 500 tysięcy zgłoszeń.

Według premiera Hiszpanii, polityka migracyjna Madrytu jest „odpowiedzialna” i oparta na zapewnieniu „legalnej, bezpiecznej i uporządkowanej” imigracji. Sanchez regularnie podkreśla znaczenie imigracji dla gospodarki kraju.

Bez imigracji Hiszpania straciłaby 19 proc. swojego PKB w 2050 r. i 22 proc. w 2075 r. – powiedział Sanchez. Dzień wcześniej rząd podniósł prognozę wzrostu PKB na rok 2026 z 2,2 do 2,6 proc.

W ostatnich dniach organizacje rządowe apelowały do imigrantów o jak najszybsze składanie wniosków. Politykę rządu krytykuje opozycyjna Partia Ludowa (PP), a przede wszystkim skrajnie prawicowy Vox.

Pytanie o prawo Unii Europejskiej

We wtorek radio Cadena SER poinformowało, że hiszpański Sąd Najwyższy wyraził wątpliwości, czy przepisy dotyczące uregulowania statusu imigrantów nie kolidują z prawem Unii Europejskiej, ponieważ przewidują one ogólną legalizację i nie uwzględniają indywidualnej oceny poszczególnych przypadków.

Podobne procesy legalizacyjne miały już miejsce w Hiszpanii za poprzednich rządów. Pierwsze podjął rząd socjalisty Felipe Gonzaleza (1982-1996), ale zbliżone rozwiązania wprowadził również prawicowy rząd Jose Marii Aznara (1996-2004). Dotychczas największą akcję legalizacji migrantów podjął w 2005 r. socjalistyczny rząd Jose Luisa Rodrigueza Zapatero; skorzystało z niej ponad 575 tys. osób.

Spośród około 50 mln osób, które mieszkają w Hiszpanii, około jedna piąta urodziła się poza krajem; wiele z nich pochodzi z Kolumbii, Wenezueli i Maroka.