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Weterynarzom nie udało się uratować 9-letniej hipopotamicy Fiony z zoo w amerykańskim Cincinnati. Zwierzę zmarło z powodu powikłań po połknięciu czapki należącej do zwiedzającego.

Fiona była prawdziwą gwiazdą ogrodu zoologicznego w Cincinnati. Niestety, mimo ogromnych starań zespołu weterynarzy i opiekunów, nie udało się jej uratować.

Jak relacjonują przedstawiciele zoo, kilka dni temu czapka została przypadkowo podrzucona w powietrze przed wybiegiem hipopotamów. Zaplątała się w wentylator sufitowy, a potem przeleciała przez niewielki, trzydziestocentymetrowy otwór nad wysokimi na niemal cztery metry szybami, oddzielającymi zwiedzających od hipopotamów. Ciekawska Fiona, jak na hipopotama przystało, postanowiła ją zjeść.

Od momentu incydentu Fiona była pod stałą, 24-godzinną opieką weterynaryjną. Zastosowano leki przeciwwymiotne i przeczyszczające, a także przeprowadzono specjalistyczne badania endoskopowe. Niestety, ze względu na masę zwierzęcia – 900 kg - i ryzyko powikłań, operacja nie była możliwa. Mimo prób usunięcia zatoru, stan Fiony pogarszał się z dnia na dzień.

Jesteśmy w szoku. Fiona walczyła do samego końca – powiedział dyrektor zoo w Cincinnati, Dave Jenike.

Gubernator elekt stanu Ohio Amy Acton nazwała zwierzę w czwartek „jedną z najbardziej ukochanych ikon Cincinnati”.

Fiona - hipopotamica celebrytka

Fiona urodziła się w 2017 roku jako wcześniak, ważąc zaledwie 13 kilogramów – podczas gdy większość hipopotamów waży po przyjściu na świat ok. 45 kg.

Dzięki całodobowej opiece zespołu „Team Fiona” i wsparciu lokalnego szpitala dziecięcego, przetrwała pierwsze, najtrudniejsze tygodnie życia. Jej historia obiegła świat, a dorastanie śledziły miliony fanów w mediach społecznościowych. Fiona doczekała się nawet własnej linii gadżetów w sklepie zoo.

Przestroga dla zwiedzających

Eksperci podkreślają, że nawet z pozoru niegroźne przedmioty mogą stanowić śmiertelne zagrożenie dla zwierząt. Przedmiot bezpieczny dla człowieka może być katastrofalny dla zwierzęcia – przypomina dr Jennifer Quammen z Amerykańskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii.

Takie przypadki nie są odosobnione – w przeszłości w ogrodach zoologicznych usuwano z żołądków zwierząt m.in. butelki, okulary czy telefony komórkowe.