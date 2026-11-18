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Trwa walka o zdrowie Fiony - gwiazdy ogrodu zoologicznego w amerykańskim Cincinnati. Hipopotamica połknęła czapkę, która przypadkowo wpadła do jej wybiegu. Obecnie Fiona jest pod stałą, 24-godzinną obserwacją weterynarzy.

Fiona to prawdziwa celebrytka w świecie zwierząt. Jej narodziny w 2017 roku były sensacją – przyszła na świat sześć tygodni przed terminem, ważąc zaledwie 13 kilogramów - podczas gdy przeciętny hipopotam rodzi się z wagą około 45 kilogramów. Fiona przeżyła dzięki troskliwej opiece zespołu z Cincinnati Zoo. Jej zdrowie ponownie stało się powodem troski – wszystko przez czapkę, którą zjadła.

Jak relacjonują przedstawiciele ogrodu zoologicznego, czapka została przypadkowo podrzucona w powietrze przed wybiegiem hipopotamów. Zaplątała się w wentylator sufitowy, a potem przeleciała przez niewielki, trzydziestocentymetrowy otwór nad wysokimi na niemal cztery metry szybami, oddzielającymi zwiedzających od hipopotamów. W efekcie trafiła prosto do Fiony, która – jak przystało na ciekawskiego hipopotama – postanowiła ją zjeść.

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Operacja wykluczona

Zaraz po incydencie Fiona otrzymała leki przeciwwymiotne oraz suplementy o działaniu przeczyszczającym, które mają pomóc jej pozbyć się czapki. Operacja nie wchodzi w grę – weterynarze stwierdzili, że zabieg chirurgiczny byłby zbyt ryzykowny dla dziewięcioletniej hipopotamicy.

Z pomocą przyszło Columbus Zoo, które wypożyczyło specjalistyczny endoskop oraz technika do przeprowadzenia kolonoskopii. Badanie wykazało, że w jelitach Fiony zachodzą zmiany wskazujące na przemieszczanie się połkniętego przedmiotu. To dobry znak – oznacza, że organizm hipopotamicy próbuje samodzielnie poradzić sobie z problemem.

Obecnie Fiona otrzymuje pełne wsparcie zespołu weterynaryjnego i opiekunów. Jest regularnie nawadniana, dostaje swoje ulubione przysmaki i leki, które mają ułatwić przejście czapki przez układ pokarmowy. Jak podkreślają przedstawiciele zoo, zespół jest „ostrożnie optymistyczny” co do powrotu Fiony do zdrowia.

Eksperci nie ukrywają, że sytuacja jest poważna. Ron Magill, ambasador Zoo Miami, wyjaśnia, że największym zagrożeniem jest możliwość zaczopowania przewodu pokarmowego, co może prowadzić do niedrożności, infekcji, a nawet sepsy.

Takie przypadki, jak Fiony, nie są rzadkością w ogrodach zoologicznych – zwierzęta często połykają przedmioty, które przypadkowo trafiają do ich wybiegów. W przeszłości w Zoo Miami usuwano chirurgicznie z żołądków zwierząt m.in. butelki, okulary przeciwsłoneczne, aparaty słuchowe, a nawet telefony komórkowe.

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Fiona – hipopotamica celebrytka

Fiona to prawdziwa gwiazda mediów społecznościowych. W 2022 roku została starszą siostrą, gdy jej mama Bibi urodziła zdrowego samczyka o imieniu Fritz.

Rodzina hipopotamów jest jedną z największych atrakcji Cincinnati Zoo – zwiedzający z zachwytem obserwują ich zabawy w Hippo Cove oraz podziwiają, jak Fiona i jej bliscy zajadają się arbuzami czy dyniami. Fiona doczekała się nawet własnej linii gadżetów w sklepie zoo.

Apel do odwiedzających: dbajmy o bezpieczeństwo zwierząt

Władze ogrodu zoologicznego apelują do wszystkich gości o rozwagę i ostrożność. „Prosimy, pomóżcie nam chronić nasze zwierzęta – zabezpieczajcie swoje rzeczy i zachowujcie szczególną ostrożność w pobliżu wybiegów” – czytamy w oficjalnym komunikacie Cincinnati Zoo.