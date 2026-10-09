Haker wpisał hasło „123456” i pobrał dane milionów obywateli

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Duńskie władze badają ogromny wyciek danych z rejestru ludności. Haker miał uzyskać dostęp do systemu dzięki prostemu hasłu „123456”, a następnie pobrać informacje dotyczące 8,8 mln osób - podał dziennik „Politiken”.

Rząd Danii poinformował w poniedziałek, że nieupoważnione osoby uzyskały dostęp do 8,8 mln numerów CPR (odpowiedników polskich numerów PESEL), nazwisk i adresów zarówno osób żyjących, jak i zmarłych, a także Duńczyków mieszkających za granicą. Sprawę określono jako „poważną”, śledztwo prowadzi policja.

Jak doszło do wycieku danych?

Dziennik „Politiken” nawiązał kontakt przez szyfrowany komunikator z anonimową osobą, która w ramach dowodu przekazała najpierw dane osobowe jednego z dziennikarzy gazety, a następnie udostępniła pliki dotyczące 8,8 mln numerów CPR.

Z relacji hakera, określonej przez cytowanych ekspertów za bardzo prawdopodobną, wynika, że najpierw wykorzystał niezabezpieczone dodatkowym uwierzytelnieniem hasło pracownika jednej z duńskich prywatnych firm, mającej legalny dostęp do rejestru CPR.

Drugim krokiem było stworzenie oprogramowania zdolnego do automatycznego wysyłania zapytań do bazy oraz zapisywania wyników.

Dane były dostępne przez dłuższy czas?

Duński nadawca publiczny DR podał, że dostęp do rejestru miał już wyciec w ubiegłym roku i być dostępny w internecie, co oznacza, że dane Duńczyków były narażone na wykorzystanie przez dłuższy czas.

W mediach trwa debata, czy mogli je wykorzystać przestępcy do wyłudzania kolejnych informacji lub pieniędzy, podszywając się pod państwowe instytucje, a także zagraniczny wywiad. Po ujawnieniu sprawy wiele urzędów zaostrzyło wymagania przy obsłudze spraw obywatelskich.

Rejestr CPR obejmuje dane ok. 11 mln obywateli, żyjących i zmarłych, a także rezydentów i Duńczyków, którzy przeprowadzili się za granicę. Danię zamieszkuje ponad 6 mln osób.