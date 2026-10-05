Alarm w Danii. Mocne uderzenie w miliony obywateli

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To może być największy wyciek danych w historii Danii. Nieupoważnione osoby miały dostęp do 8,8 mln duńskich numerów personalnych CPR, nazwisk, adresów osób żyjących i zmarłych – poinformował rząd.

Duńskie media twierdzą, że mogło dojść do największego wycieku danych w historii rejestru.

„Zachowanie czujności teraz i w przyszłości”

Minister ds. cyfryzacji Christina Egelund określiła incydent jako „bardzo poważny” i zaapelowała do obywateli o „zachowanie czujności teraz i w przyszłości”.

Jak przekazał resort w komunikacie, „nieupoważnione osoby” wykorzystały dostęp do wyszukiwania informacji w systemie CPR, jaki zgodnie z prawem posiadała duńska firma. Dostęp ten zablokowano, a sprawa jest przedmiotem dochodzenia policji oraz postępowania Duńskiego Nadzoru Danych Osobowych. O incydencie poinformowano również parlamentarną komisję do spraw cyfrowych.

Haker podejrzany o włamanie do FBI zatrzymany. Zdecydował się na współpracę z służbami Saif al-Din Kader, jeden z najważniejszych członków grupy hakerskiej ShinyHunters, został zatrzymany w Jordanii. Według informacji agencji Reutera Kader zdecydował się na współpracę z służbami. Pod koniec września grupa ShinyHunters włamała się do…

Co grozi Duńczykom?

Zdaniem Egelund nie wiadomo, jakie w praktyce będą skutki wycieku danych. Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa z Uniwersytetu w Aarhus, prof. Jens Myrup Pedersen ocenił, że jeśli dane z rejestru CPR zostały skradzione, to mogą zostać wykorzystane do ataków phishingowych. Obywatele mogą otrzymać e-maile i SMS-y wyglądające, jakby pochodziły od władz, w celu wyłudzenia pieniędzy czy kolejnych danych.

Media w Danii oceniają, że mogło dojść do największego wycieku danych w historii rejestru CPR, komentatorzy zastanawiają się, czy konieczne będzie nadanie nowych numerów personalnych.

Duński rejestr CPR

Rejestr CPR obejmuje dane ok. 11 mln obywateli, żyjących i zmarłych, a także rezydentów i Duńczyków, którzy przeprowadzili się za granicę.

Danię zamieszkuje ponad 6 mln osób.