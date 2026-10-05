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Alarm w Danii. Mocne uderzenie w miliony obywateli

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 5 października (10:40)

To może być największy wyciek danych w historii Danii. Nieupoważnione osoby miały dostęp do 8,8 mln duńskich numerów personalnych CPR, nazwisk, adresów osób żyjących i zmarłych – poinformował rząd.

Alarm w Danii. Mocne uderzenie w miliony obywateli
Premier Danii Mette Frederiksen, fot. MADS CLAUS RASMUSSEN /PAP/EPA

Duńskie media twierdzą, że mogło dojść do największego wycieku danych w historii rejestru.

„Zachowanie czujności teraz i w przyszłości”

Minister ds. cyfryzacji Christina Egelund określiła incydent jako „bardzo poważny” i zaapelowała do obywateli o „zachowanie czujności teraz i w przyszłości”. 

Jak przekazał resort w komunikacie, „nieupoważnione osoby” wykorzystały dostęp do wyszukiwania informacji w systemie CPR, jaki zgodnie z prawem posiadała duńska firma. Dostęp ten zablokowano, a sprawa jest przedmiotem dochodzenia policji oraz postępowania Duńskiego Nadzoru Danych Osobowych. O incydencie poinformowano również parlamentarną komisję do spraw cyfrowych. 

Co grozi Duńczykom?

Zdaniem Egelund nie wiadomo, jakie w praktyce będą skutki wycieku danych. Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa z Uniwersytetu w Aarhus, prof. Jens Myrup Pedersen ocenił, że jeśli dane z rejestru CPR zostały skradzione, to mogą zostać wykorzystane do ataków phishingowych. Obywatele mogą otrzymać e-maile i SMS-y wyglądające, jakby pochodziły od władz, w celu wyłudzenia pieniędzy czy kolejnych danych. 

Media w Danii oceniają, że mogło dojść do największego wycieku danych w historii rejestru CPR, komentatorzy zastanawiają się, czy konieczne będzie nadanie nowych numerów personalnych. 

Duński rejestr CPR

Rejestr CPR obejmuje dane ok. 11 mln obywateli, żyjących i zmarłych, a także rezydentów i Duńczyków, którzy przeprowadzili się za granicę. 

Danię zamieszkuje ponad 6 mln osób.


Źródło: RMF24/PAP
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