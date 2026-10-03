Haker podejrzany o włamanie do FBI zatrzymany. Zdecydował się na współpracę z służbami

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Saif al-Din Kader, jeden z najważniejszych członków grupy hakerskiej ShinyHunters, został zatrzymany w Jordanii. Według informacji agencji Reutera Kader zdecydował się na współpracę z służbami. Pod koniec września grupa ShinyHunters włamała się do internetowego portalu rekrutacyjnego FBI i zdobyła dane tysięcy agentów oraz kandydatów do pracy w agencji.

Według doniesień agencji Reutera Saif al-Din Kader, ważny członek znanej na całym świecie grupy hakerskiej ShinyHunters, został zatrzymany przez jordańskie służby. Zatrzymanie miało miejsce we wtorek, a informacje te potwierdziły dwa niezależne źródła, które pragną pozostać anonimowe.

Kader zdecydował się na współpracę z organami ścigania, co może okazać się przełomowe dla śledztwa.

Włamanie do FBI i wyciek danych

Grupa ShinyHunters zasłynęła z cyberataków i wymuszeń cyfrowych. 29 września hakerzy opublikowali w sieci komunikat, w którym twierdzili, że udało im się włamać do portalu rekrutacyjnego FBI. Według ich deklaracji wykradli dane „niemal wszystkich agentów FBI oraz osób, które złożyły podanie o pracę w FBI”. Sprawa odbiła się szerokim echem w mediach, a portal rekrutacyjny FBI został wyłączony.

FBI nie udziela szczegółowych komentarzy na temat śledztwa, jednak zapewnia, że ściśle współpracuje z międzynarodowymi partnerami w celu wyjaśnienia sprawy. Amerykańskie służby podkreślają, że bezpieczeństwo danych i ochrona swoich pracowników są dla nich priorytetem.