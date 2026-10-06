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Groźny incydent przed Zamkiem Królewskim w Sztokholmie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 października (22:34)

Dramatyczne sceny rozegrały się przed Zamkiem Królewskim w Sztokholmie. Zachowujący się agresywnie i posiadający broń mężczyzna został postrzelony przez policję.

Groźny incydent przed Zamkiem Królewskim w Sztokholmie
Policja przed Zamkiem Królewskim w Sztokholmie (JESSICA GOW) /PAP/EPA

Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem przed Zamkiem Królewskim w Sztokholmie. W policyjnym komunikacie podkreślono, że „domniemany sprawca został postrzelony ostrą amunicją, jest poważnie ranny, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo”.

Portal gazety „Expressen” napisał, że mężczyzna miał nóż, z którym podszedł do strażnika Gwardii Królewskiej i zażądał, aby go zastrzelono. Stojący na warcie żołnierze mają karabiny z bagnetami.

Cytowani w mediach świadkowie słyszeli kilka strzałów.

Policja podała, że po incydencie wszczęto śledztwo w związku z groźbami wobec przedstawiciela władz oraz naruszeniem przepisów zabraniających noszenia ostrych narzędzi w miejscach publicznych. Szwedzki dwór królewski podał, że rodzina panująca nie była obecna w zamku w czasie ataku.

Zamek Królewski położony jest na wyspie w centrum szwedzkiej stolicy, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie parlamentu, siedziby rządu oraz rezydencji premiera.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Szwecja
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