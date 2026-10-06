Groźny incydent przed Zamkiem Królewskim w Sztokholmie

RMF24

Dramatyczne sceny rozegrały się przed Zamkiem Królewskim w Sztokholmie. Zachowujący się agresywnie i posiadający broń mężczyzna został postrzelony przez policję.

Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem przed Zamkiem Królewskim w Sztokholmie. W policyjnym komunikacie podkreślono, że „domniemany sprawca został postrzelony ostrą amunicją, jest poważnie ranny, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo”.

Portal gazety „Expressen” napisał, że mężczyzna miał nóż, z którym podszedł do strażnika Gwardii Królewskiej i zażądał, aby go zastrzelono. Stojący na warcie żołnierze mają karabiny z bagnetami.

Cytowani w mediach świadkowie słyszeli kilka strzałów.

Policja podała, że po incydencie wszczęto śledztwo w związku z groźbami wobec przedstawiciela władz oraz naruszeniem przepisów zabraniających noszenia ostrych narzędzi w miejscach publicznych. Szwedzki dwór królewski podał, że rodzina panująca nie była obecna w zamku w czasie ataku.

Zamek Królewski położony jest na wyspie w centrum szwedzkiej stolicy, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie parlamentu, siedziby rządu oraz rezydencji premiera.