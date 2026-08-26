Groźne plany Putina. Rosja ma zintensyfikować ataki na Kijów

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Według informacji przekazanych przez agencję Bloomberga, Rosja planuje nasilenie ataków konwencjonalnymi pociskami balistycznymi na Kijów, w tym na centrum ukraińskiej stolicy, a także na kluczowe obiekty infrastruktury w innych miastach Ukrainy. Władze w Moskwie mają też coraz częściej rozważać użycie taktycznej broni atomowej przeciwko Ukrainie.

Aktualnie Rosja planuje intensyfikację silnych ataków konwencjonalnymi pociskami balistycznymi na Kijów, w tym na centrum ukraińskiej stolicy, a także na obiekty infrastruktury w innych ukraińskich miastach – informuje amerykańska agencja, powołując się na źródła z otoczenia Kremla.

Negocjacje pokojowe bez postępu

Sytuacja na froncie pozostaje napięta, a rozmowy pokojowe utknęły w martwym punkcie. Według Bloomberga, dotychczasowe działania Stanów Zjednoczonych, mające na celu zakończenie konfliktu, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Uwaga prezydenta USA skupia się obecnie na wojnie z Iranem, a szanse na przełom w rozmowach z Rosją są oceniane jako „bardzo niskie”.

Rosja oczekuje na przyjazd do Moskwy amerykańskich negocjatorów – Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera. Jednak według rozmówców agencji, prezydent Władimir Putin nie jest skłonny do zakończenia wojny pod presją zachodnich sankcji i ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie oraz centra logistyczne.

Scenariusze końca wojny w Ukrainie. Rzekomy wyciek dokumentów Sbierbanku Hakerzy z grupy Black Mirror opublikowali zrzuty ekranu dokumentu, który ma zawierać analizę Sbierbanku dotyczącą możliwych scenariuszy zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Autentyczność materiału nie została potwierdzona, ale opisuje on…

Groźba użycia broni atomowej

W ostatnich tygodniach obie strony konfliktu zintensyfikowały wzajemne ostrzały. Ukraina atakuje rosyjskie rafinerie, centra logistyczne oraz tankowce na Morzu Czarnym. Z kolei Rosja, wykorzystując braki w ukraińskich zapasach pocisków przechwytujących, przeprowadza ataki balistyczne na Kijów, Odessę i inne miasta, starając się również sparaliżować eksport ukraińskiego zboża.

Według źródeł Bloomberga, w rosyjskiej administracji rośnie liczba zwolenników użycia taktycznej broni nuklearnej. Eksperci zachodni oceniają jednak prawdopodobieństwo takiego kroku jako niewielkie.

Efektywność wojskowa użycia broni tego typu na polu walki jest niska, podczas gdy koszty polityczne byłyby wysokie – podkreśla Aleksandr Gabujew, dyrektor Carnegie Russia Eurasia Center w Berlinie.

Rosja, mimo rosnącej presji ze strony części własnych elit, wciąż powstrzymuje się przed użyciem broni jądrowej. Kluczowi partnerzy Kremla – Chiny i Indie – ostrzegli Moskwę przed negatywnymi skutkami takiego kroku. W przyszłym tygodniu zaplanowano spotkanie Władimira Putina z przywódcą Chin Xi Jinpingiem oraz premierem Indii Narendrą Modim.