Francuskim ministrom narzucono restrykcje urlopowe z powodu napiętej sytuacji międzynarodowej i problemów ekonomicznych. Politycy dostaną dwa i pół tygodnia urlopu, ale nie mogą tym razem np. wyjeżdżać do krajów, z których powrót do Francji samolotem zabiera więcej niż dwie godziny.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Członkowie francuskiego rządu rozpoczną letnie urlopy w najbliższą niedzielę. Premier Elisabeth Borne nakazała jednak ministrom, by nie oddalali się zbytnio od Paryża, żeby w razie potrzeby mogli szybko wrócić do stolicy Francji. Ministrowie mają też zadbać o to, by można było się z nimi kontaktować kilka razy dziennie.

Powodem tych nakazów są m.in. wojna w Ukrainie, agresywne działania Rosji, kryzys energetyczny, rosnąca inflacja oraz wielka fala pożarów lasów w samej Francji, której towarzyszy bezprecedensowa susza i rekordowe upały. Wielu komentatorów podkreśla, że "minister" znaczy po łacinie "sługa", a więc członkowie rządu nie powinni zapominać, że są w pewnym sensie sługami narodu.

Szefowie resortów mają też dawać przykład rodakom w sferze oszczędzania energii. Kiedy wychodzą z samochodów - nawet na chwilę - klimatyzacja ma być wewnątrz pojazdów wyłączana. W hotelowych pokojach i apartamentach ministrowie i ich rodziny mają w ogóle rezygnować z klimatyzacji, jeżeli temperatura nie przekracza 26 stopni Celsjusza.

Przypomnijmy, że premier Elisabeth Borne zaapelowała do wszystkich Francuzów o oszczędzanie energii w związku z kryzysem gazowym.