Fala demonstracji przeciwko muzułmańskiemu ekstremizmowi we Francji. Na ulice wyszli mieszkańcy Paryża i wielu innych miast kraju, by wyrazić oburzenie po bestialskim ataku islamskiego terrorysty na nauczyciela jednej z podparyskich szkół podstawowych, który pokazał uczniom karykatury Mahometa. Napastnik odciął mu za to głowę.

