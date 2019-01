Premier Francji zapowiedział wprowadzenie sankcji wobec wandali biorących udział w ruchu "żółtych kamizelek". Według nowych przepisów nie będą one mogły brać udziału w manifestacjach. Philippe zamierza również zakazać protestów, które nie zostały wcześniej zgłoszone.

W wystąpieniu w telewizji TF1 Philippe zapowiedział wprowadzenie sankcji wobec wandali biorących udział w ruchu "żółtych kamizelek" / ERIC FEFERBERG / EPA

Premier Francji Edouard Philippe poinformował, że od początku protestów "żółtych kamizelek" we Francji zatrzymano około 5,6 tys. osób. Blisko tysiąc spośród zatrzymanych zostało skazanych - dodał.

W poniedziałkowym wystąpieniu w telewizji TF1 Philippe zapowiedział wprowadzenie sankcji wobec wandali biorących udział w ruchu "żółtych kamizelek". Jak powiedział - francuski rząd będzie zabiegał o przyjęcie nowej ustawy, dzięki której wzmocnione zostaną środki represyjne wobec osób, które zostały zidentyfikowane jako sprawcy zniszczeń i napaści. Według nowych przepisów nie będą one mogły brać udziału w manifestacjach. Philippe zamierza również zakazać protestów, które nie zostały wcześniej zgłoszone.

Według zapowiedzi premiera Francji - liczba policjantów i żandarmów, którzy w całej Francji będą czuwać nad kolejnymi protestami "żółtych kamizelek", zostanie ponownie zwiększona do 80 tysięcy.



Podczas sobotnich demonstracji "żółtych kamizelek" w całej Francji przeciw rosnącym kosztom utrzymania protestowało około 50 tys. ludzi. W kilku miastach, m.in. w Paryżu, doszło do starć między manifestującymi a siłami bezpieczeństwa; protestujący wtargnęli również do budynków różnych instytucji oraz manifestowali przed siedzibą agencji AFP, oskarżając dziennikarzy o "kolaborację z rządem" i produkowanie "fake news".



Dziennikarze francuskiej telewizji BFMTV odmówili relacjonowania poniedziałkowych akcji ruchu "żółte kamizelki", chcąc wyrazić sprzeciw wobec napaści, których ofiarą padło w czasie weekendu kilku dziennikarzy tej stacji.



Demonstrujący od półtora miesiąca ruch "żółtych kamizelek" oprócz rezygnacji z planowanej podwyżki podatków od paliwa, z której rząd już się wycofał, domaga się podniesienia płac, emerytur czy zasiłków dla bezrobotnych. Zgłasza też żądania polityczne, w tym dymisji prezydenta Francji Emmanuela Macrona i, jak napisał dziennik "Liberation", prowadzi wojnę z mediami.

Opracowanie :

Anna Kiemystowicz