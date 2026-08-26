Festiwal zamienił się w koszmar. 50 rannych w eksplozji fajerwerków w Hiszpanii

RMF24

Aż 50 osób zostało rannych w wyniku eksplozji fajerwerków na północy Hiszpanii. Wybuch nastąpił podczas otwarcia lokalnego festiwalu w miasteczku Noain w regionie Nawarra. Trzy osoby trafiły do szpitala.

Do zdarzenia doszło w samo południe, kiedy z balkonu ratusza wystrzelono fajerwerki, inaugurując tym samym pięciodniowy festiwal San Miguel ku czci patrona miasta. Niestety, iskry z pierwszego ładunku zapaliły lonty innych fajerwerków, które niespodziewanie spadły na tłum zgromadzony na placu. Wybuchy wywołały panikę i spowodowały liczne obrażenia wśród uczestników.

Bilans poszkodowanych

Trzech mężczyzn w wieku 41, 53 i 54 lat doznało poważniejszych oparzeń i zostało przewiezionych do szpitala. Pozostałe 47 osób uskarżało się głównie na ból uszu i lekkie poparzenia – w ich przypadku wystarczyła pomoc udzielona na miejscu w lokalnym ośrodku zdrowia.

Służby medyczne i ratownicze szybko opanowały sytuację, a organizatorzy zapewnili, że bezpieczeństwo uczestników jest dla nich priorytetem.

Festiwal trwa dalej mimo incydentu

Mimo dramatycznego początku, festiwal San Miguel nie został odwołany. Po krótkiej przerwie impreza została wznowiona, a mieszkańcy i turyści mogli kontynuować świętowanie. Przed nimi jeszcze kilka dni pełnych atrakcji – w programie przewidziano procesje religijne oraz koncerty muzyczne.

Święto z tradycją, ale i ryzykiem

Coroczny festiwal w Noain to jedno z najważniejszych wydarzeń w regionie Nawarra. Niestety, tegoroczna edycja na długo zapisze się w pamięci uczestników. Władze zapowiadają dokładne wyjaśnienie przyczyn wypadku i ewentualne zmiany w procedurach bezpieczeństwa podczas przyszłych imprez.