W środę przez środkowe rejony Ameryki przetoczyły się gwałtowne burze, tornada i wybuchły pożary. Do około 36 mln ludzi władze skierowały ostrzeżenia przed silnymi wiatrami. Ewakuowano część Oklahomy.

Rozległe uszkodzenia spowodowane tornadem, które uderzyło 10 grudnia 2021 r., przed wizytą prezydenta USA Joe Bidena w Dawson Springs w stanie Kentucky / TANNEN MAURY / PAP/EPA

Wiatr powalił drzewa i linie energetyczne, co spowodowało powszechne przerwy w dostawie prąd - notowała Krajowa Służba Pogodowa. System usług prognozowania pogody AccuWeather przestrzegał, że mogą "podnieść ryzyko zapalenia się dzikiego ognia i szybkiego rozprzestrzeniania go w niektórych obszarach". Padały też przestrogi przed groźbą przewracania w wichurach ciężarówek.

Według "USA Today" część Oklahomy ewakuowano, a wszystkie pasy autostrady 287 zostały zamknięte z powodu ekstremalnego wiatru i pożarów z którymi walczyli strażacy. Także w Teksasie rozgorzały co najmniej cztery pożary, które rozniecał silny wiatr.



Wiele tornad nawiedziło według dziennika Iowę. Biuro Krajowych Służb Pogodowych (NWS) w Minnesocie, potwierdziło jedno w Plainview. Jest to pierwsze odnotowane w tym stanie w grudniu.



Ostrzeżenie przed tornadami obowiązywało m.in. w części Kansas, Nebraski, Missouri i Minnesoty.

36 mln ludzi objęto ostrzeżeniem przed silnym wiatrem

Niektóre szkoły w Nebrasce odwołały zajęcia stacjonarne. Planowały to też dziesiątki szkół w Iowa.



"O tej porze roku policjanci w Iowa są przyzwyczajeni do ostrzegania ludzi, aby trzymali się z dala od dróg z powodu burz śnieżnych. To naprawdę dziwne. Jesteśmy 10 dni przed Bożym Narodzeniem, a mówimy o 70-stopniowych (ponad 20 st.C) temperaturach i wiatrach o sile bliskiej huraganu" - przytacza "USA Today" szeryfa hrabstwa Polk, porucznika Ryana Evansa.



Ok. 36 mln ludzi objęto ostrzeżeniem przed silnym wiatrem. Kilka linii lotniczych zrezygnowało z lądowania na międzynarodowym lotnisku w Des Moines, ze względu na nadchodzące potężne burze. W części Kansas City leżącej w Missouri, zawaliła się część dachu na lotnisku. Kontrolerzy ruchu musieli ewakuować się z kabiny wieży.



Służby meteorologiczne wydały ostrzeżenie przed silnym wiatrem wzdłuż pasma rozciągającego się od Nowego Meksyku do górnego Michigan - w tym Wisconsin i Illinois. Wydano ostrzeżenia przed silnymi burzami dla części Iowa, Kansas i Nebraski.

Zamknięte autostrady i lotniska. Ponad 160 tys. domów bez prądu

Wiele autostrad zostało zamkniętych w Kansas, gdzie silny wiatr i burze pyłowe spowodowały awarie i ograniczyły widoczność na drogach. W niektórych rejonach osiągały prędkość ponad 160 km na godzinę, zrywały dachy z domów i przewracały naczepy. Ponad 166 tys. domów i firm w Kansas obsługiwanych przez największą firmę elektryczną Evergy było pozbawionych prądu.



W Lamar w Kolorado wiatr w porywach dochodził do 110 km/godz. Straż pożarna w Colorado Springs poinformowała na Twitterze, że w ciągu pięciu godzin otrzymała 635 wezwań. Musiała interweniować także, kiedy wiatr zerwał dach jednej z remiz.



Międzynarodowe lotnisko w Denver odwołało ponad 100 lotów i miało 288 opóźnień z powodu silnych wiatrów.