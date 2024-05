Fort McMurray to dla Kanadyjczyków miejsce największego pożaru lasów w historii, gdy na początku maja 2016 roku ewakuowano ok. 88 tys. osób z miasta i okolic. Pożar zniszczył wówczas ok. jednej piątej budynków w mieście.

W Albercie szaleje obecnie około 50 pożarów lasów.