Etna sparaliżowała pracę lotniska. Gigantyczne straty włoskiej turystyki

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Osiem dni zamknięcia lotniska w Katanii na Sycylii spowodowało poważne straty dla branży turystycznej. W wyniku aktywności wulkanu Etna, odwołano setki lotów, a ponad 100 tysięcy osób musiało zmienić swoje plany wakacyjne. Włoska organizacja przedsiębiorców szacuje, że straty sięgają aż 22 milionów euro.

Stowarzyszenie pod nazwą Assoesercenti dokonało bilansu strat na podstawie danych dotyczących skali zakończonej 15 sierpnia blokady ruchu na największym lotnisku na wyspie w szczycie sezonu wyjazdów wakacyjnych. Odwołano w tym czasie 684 loty, a utrudnienia dotknęły 104 tysiące osób.

Wiele branż dotkniętych problemami

W raporcie ogłoszonym we wtorek straty z powodu odwołanych lub skróconych wakacji tysięcy osób z całego świata poniosła branża hotelarska, gastronomiczna, transportowa, a także sektor handlu i innych usług związanych z turystyką.

„Dane te ukazują jasno, że kryzys nie dotyczył wyłącznie lotniska ani tylko hoteli. Kiedy turysta nie przyjeżdża na Sycylię, przepada nie tylko rezerwacja pokoju, ale również kolacja w restauracji, przejazd samochodem z kierowcą lub taksówką, wynajem samochodu, wycieczka, usługa przewodnika oraz zakupy w sklepach”- powiedział Ansie prezes organizacji przedsiębiorców Salvo Politino.

Dodał, że konieczne jest opracowanie protokołu działań w sytuacjach kryzysowych, związanych z aktywnością wulkanu.

„Nie możemy powstrzymać Etny przed erupcją, ale możemy sprawić, by każde zagrożenie naturalne nie przekształcało się automatycznie w kryzys gospodarczy dla tysięcy sycylijskich przedsiębiorstw”- dodał rozmówca włoskiej agencji.

Wcześniej dyrekcja lotniska w Katanii przyznała, że był to tam największy kryzys od 20 lat.

Lotnisko działa już bez ograniczeń

We wtorek lotnisko w Katanii poinformowało, że od godziny 10:00 przestały obowiązywać wszelkie restrykcje dotyczące pracy portu. „W związku ze zmianą poziomu alarmowego aktywności wulkanicznej z czerwonego na pomarańczowy ponownie otwarto wcześniej zamknięte sektory i zniesiono wszystkie ograniczenia. Ruch lotniczy na lotnisku w Katanii – zarówno odloty, jak i przyloty – został przywrócony ze skutkiem natychmiastowym” - zaznaczono w informacji opublikowanej na stronie internetowej lotniska.