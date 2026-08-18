Etna sparaliżowała pracę lotniska. Gigantyczne straty włoskiej turystyki

Stowarzyszenie pod nazwą Assoesercenti dokonało bilansu strat na podstawie danych dotyczących skali zakończonej 15 sierpnia blokady ruchu na największym lotnisku na wyspie w szczycie sezonu wyjazdów wakacyjnych. Odwołano w tym czasie 684 loty, a utrudnienia dotknęły 104 tysiące osób.
Wiele branż dotkniętych problemami
W raporcie ogłoszonym we wtorek straty z powodu odwołanych lub skróconych wakacji tysięcy osób z całego świata poniosła branża hotelarska, gastronomiczna, transportowa, a także sektor handlu i innych usług związanych z turystyką.
„Dane te ukazują jasno, że kryzys nie dotyczył wyłącznie lotniska ani tylko hoteli. Kiedy turysta nie przyjeżdża na Sycylię, przepada nie tylko rezerwacja pokoju, ale również kolacja w restauracji, przejazd samochodem z kierowcą lub taksówką, wynajem samochodu, wycieczka, usługa przewodnika oraz zakupy w sklepach”- powiedział Ansie prezes organizacji przedsiębiorców Salvo Politino.
Dodał, że konieczne jest opracowanie protokołu działań w sytuacjach kryzysowych, związanych z aktywnością wulkanu.
„Nie możemy powstrzymać Etny przed erupcją, ale możemy sprawić, by każde zagrożenie naturalne nie przekształcało się automatycznie w kryzys gospodarczy dla tysięcy sycylijskich przedsiębiorstw”- dodał rozmówca włoskiej agencji.
Wcześniej dyrekcja lotniska w Katanii przyznała, że był to tam największy kryzys od 20 lat.
Lotnisko działa już bez ograniczeń
We wtorek lotnisko w Katanii poinformowało, że od godziny 10:00 przestały obowiązywać wszelkie restrykcje dotyczące pracy portu. „W związku ze zmianą poziomu alarmowego aktywności wulkanicznej z czerwonego na pomarańczowy ponownie otwarto wcześniej zamknięte sektory i zniesiono wszystkie ograniczenia. Ruch lotniczy na lotnisku w Katanii – zarówno odloty, jak i przyloty – został przywrócony ze skutkiem natychmiastowym” - zaznaczono w informacji opublikowanej na stronie internetowej lotniska.