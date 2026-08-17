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Etna nie chce zasnąć. Lotnisko w Katanii znów ma problem

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 sierpnia (12:54)

Działalność lotniska w Katanii na Sycylii znów została ograniczona - poinformowała w poniedziałek spółka zarządzająca portem lotniczym. Powodem jest nowa faza aktywności wulkanu Etna.

Etna nie chce zasnąć. Lotnisko w Katanii znów ma problem
Samolot na lotnisku w Katanii, zdj. ilustracyjne /Shutterstock
  • Lotnisko w Katanii na Sycylii ograniczyło liczbę przylotów do 10 na godzinę.
  • Pasażerowie są proszeni o kontakt z liniami lotniczymi przed podróżą.
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Od niedzieli trwa nowa faza erupcyjna Etny, która rozpoczęła się dzień po ponownym całkowitym otwarciu lotniska w Katanii, największego na wyspie.

Do godz. 12 we wtorek ograniczono do 10 na godzinę liczbę przylotów w związku z emisją pyłu wulkanicznego do atmosfery - wyjaśniono w wydanym komunikacie. Zaapelowano do turystów, by zanim ruszą na lotnisko skontaktowali się z liniami lotniczymi. Żadne ograniczenia nie dotyczą odlotów.

Port Katania-Fontanarossa był zamknięty w szczycie sezonu letniego przez osiem dni z rzędu, do 15 sierpnia z powodu wyjątkowo długiej aktywności Etny. Odwołanych zostało kilkaset lotów, a wiele przekierowano do innych sycylijskich miast.

Był to, jak przyznała dyrekcja lotniska, największy taki kryzys od 20 lat. Trudności wynikające z odwołanych, opóźnionych i przekierowanych lotów dotknęły około 100 tys. pasażerów - podały włoskie media.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Katania Etna
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