Lotnisko w Katanii w końcu otwarte. Etna się uspokaja

RMF24

Po ośmiu dniach chaosu i odwołanych rejsów lotnisko w Katanii na Sycylii znów działa. To dobra wiadomość dla tysięcy turystów i mieszkańców, których plany pokrzyżowała wzmożona aktywność wulkanu Etna. Zarząd portu lotniczego ogłosił wznowienie pracy w sobotę o godzinie 14.

Największy kryzys od 20 lat

Lotnisko w Katanii na Sycylii zostało w sobotę ponownie otwarte po ośmiu dniach paraliżu z powodu wzmożonej aktywności pobliskiego wulkanu Etna i emisji pyłu wulkanicznego, uniemożliwiającego lądowania i odloty.

O wznowieniu pracy portu lotniczego poinformował o godz. 14 jego zarząd.

Jak podkreśla dyrekcja lotniska, „doszło do najpoważniejszego od 20 lat kryzysu w ruchu lotniczym”.

Setki odwołanych lotów i tysiące poszkodowanych

W ciągu ośmiu dniu paraliżu w Katanii odwołanych zostało kilkaset lotów, a wiele z nich przekierowano na inne sycylijskie lotniska – w Comiso, Palermo i Trapani.

Organizacje obrony praw konsumentów szacują, że blokada oraz liczne opóźnienia dotknęły łącznie ponad 100 tysięcy pasażerów.

Odwołanych i przekierowanych zostało też wiele połączeń z Polską – informują przedstawiciele lotniska.

PAP/EPA/Emilio Messina

Decyzja o otwarciu: Etna łagodnieje

Jak wyjaśniła spółka zarządzająca lotniskiem, decyzja o jego otwarciu to rezultat obniżenia stopnia alarmu z powodu aktywności wulkanicznej z czerwonego do pomarańczowego.

To oznacza, że sytuacja wokół Etny się uspokoiła, a niebo nad Katanią znów jest bezpieczne dla samolotów.

Paraliż w szczycie sezonu

Zamknięcie lotniska przypadło na szczyt wakacyjnych wyjazdów, tuż przed włoskim świętem Ferragosto. Wielu turystów musiało zmienić plany, a linie lotnicze i biura podróży przez ostatni tydzień pracowały na najwyższych obrotach, by pomóc pasażerom.