Lotnisko w Katanii w końcu otwarte. Etna się uspokaja

Największy kryzys od 20 lat
Lotnisko w Katanii na Sycylii zostało w sobotę ponownie otwarte po ośmiu dniach paraliżu z powodu wzmożonej aktywności pobliskiego wulkanu Etna i emisji pyłu wulkanicznego, uniemożliwiającego lądowania i odloty.
O wznowieniu pracy portu lotniczego poinformował o godz. 14 jego zarząd.
Jak podkreśla dyrekcja lotniska, „doszło do najpoważniejszego od 20 lat kryzysu w ruchu lotniczym”.
Setki odwołanych lotów i tysiące poszkodowanych
W ciągu ośmiu dniu paraliżu w Katanii odwołanych zostało kilkaset lotów, a wiele z nich przekierowano na inne sycylijskie lotniska – w Comiso, Palermo i Trapani.
Organizacje obrony praw konsumentów szacują, że blokada oraz liczne opóźnienia dotknęły łącznie ponad 100 tysięcy pasażerów.
Odwołanych i przekierowanych zostało też wiele połączeń z Polską – informują przedstawiciele lotniska.
Decyzja o otwarciu: Etna łagodnieje
Jak wyjaśniła spółka zarządzająca lotniskiem, decyzja o jego otwarciu to rezultat obniżenia stopnia alarmu z powodu aktywności wulkanicznej z czerwonego do pomarańczowego.
To oznacza, że sytuacja wokół Etny się uspokoiła, a niebo nad Katanią znów jest bezpieczne dla samolotów.
Paraliż w szczycie sezonu
Zamknięcie lotniska przypadło na szczyt wakacyjnych wyjazdów, tuż przed włoskim świętem Ferragosto. Wielu turystów musiało zmienić plany, a linie lotnicze i biura podróży przez ostatni tydzień pracowały na najwyższych obrotach, by pomóc pasażerom.