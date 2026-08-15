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Lotnisko w Katanii w końcu otwarte. Etna się uspokaja

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 15 sierpnia (14:34)

Po ośmiu dniach chaosu i odwołanych rejsów lotnisko w Katanii na Sycylii znów działa. To dobra wiadomość dla tysięcy turystów i mieszkańców, których plany pokrzyżowała wzmożona aktywność wulkanu Etna. Zarząd portu lotniczego ogłosił wznowienie pracy w sobotę o godzinie 14.

Lotnisko w Katanii w końcu otwarte. Etna się uspokaja
Lotnisko w Katanii /Shutterstock

Największy kryzys od 20 lat

Lotnisko w Katanii na Sycylii zostało w sobotę ponownie otwarte po ośmiu dniach paraliżu z powodu wzmożonej aktywności pobliskiego wulkanu Etna i emisji pyłu wulkanicznego, uniemożliwiającego lądowania i odloty. 

O wznowieniu pracy portu lotniczego poinformował o godz. 14 jego zarząd.

Jak podkreśla dyrekcja lotniska, „doszło do najpoważniejszego od 20 lat kryzysu w ruchu lotniczym”.

Setki odwołanych lotów i tysiące poszkodowanych

W ciągu ośmiu dniu paraliżu w Katanii odwołanych zostało kilkaset lotów, a wiele z nich przekierowano na inne sycylijskie lotniska – w Comiso, Palermo i Trapani. 

Organizacje obrony praw konsumentów szacują, że blokada oraz liczne opóźnienia dotknęły łącznie ponad 100 tysięcy pasażerów. 

Odwołanych i przekierowanych zostało też wiele połączeń z Polską – informują przedstawiciele lotniska.

 

Decyzja o otwarciu: Etna łagodnieje

Jak wyjaśniła spółka zarządzająca lotniskiem, decyzja o jego otwarciu to rezultat obniżenia stopnia alarmu z powodu aktywności wulkanicznej z czerwonego do pomarańczowego

To oznacza, że sytuacja wokół Etny się uspokoiła, a niebo nad Katanią znów jest bezpieczne dla samolotów.

Paraliż w szczycie sezonu

Zamknięcie lotniska przypadło na szczyt wakacyjnych wyjazdów, tuż przed włoskim świętem Ferragosto. Wielu turystów musiało zmienić plany, a linie lotnicze i biura podróży przez ostatni tydzień pracowały na najwyższych obrotach, by pomóc pasażerom.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: lotnisko
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