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Ukraińska jednostka dronowa Kajros, będąca częścią elitarnej brygady „Ptaki Madziara”, od kilku tygodni prowadzi nieustanne ataki na strategiczne cele w głębi Rosji. Jej żołnierze, działający pod ścisłą tajemnicą, opowiadają o motywacjach, rygorystycznych zasadach i poczuciu sprawiedliwości, które napędza ich do walki. Brytyjski dziennik „Times” zaznacza, że członkowie jednostki „przynoszą wojnę na próg Putina",

Batalion Kajros, będący częścią słynnej brygady „Ptaki Madziara”, stał się jednym z najważniejszych celów rosyjskich służb. Od dwóch tygodni jego członkowie przeprowadzają śmiałe ataki dronowe na Moskwę i inne kluczowe obiekty w głębi Rosji, wywołując niepokój wśród rosyjskich władz i społeczeństwa. Jak podkreślają żołnierze, ich działania to nie tylko odpowiedź na rosyjską agresję, ale także forma odwetu za lata wojny i utracone życie.

Tworzymy tutaj historię. Kilka lat temu Putin mówił wszystkim, że może nas podbić w trzy dni. Teraz patrzy, jak płonie Rosja. To nie my zaczęliśmy, ale im odpłacamy. Nadeszła sprawiedliwość – deklaruje jeden z członków jednostki na łamach „Times’.

Tajemnicza jednostka na pierwszej linii wojny technologicznej

Działalność batalionu Kajros owiana jest ścisłą tajemnicą. Żołnierze tej elitarnej formacji nigdy wcześniej nie udzielali wywiadów mediom, a ich codzienność wyznaczają surowe zasady. W jednostce obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, regularne testy wariografem oraz całkowite milczenie wobec najbliższych na temat wykonywanych zadań.

W szeregach Kajrosu służą nie tylko Ukraińcy, ale także ochotnicy z całego świata – Brytyjczycy, Amerykanie, obywatele państw europejskich, a nawet Japończyk. Jak podkreślają żołnierze, liczą na to, że dołączą do nich kolejni ochotnicy gotowi walczyć o wolność Ukrainy.

Ataki, które zmieniają oblicze wojny

Jednostka niemal codziennie wysyła drony uderzeniowe dalekiego zasięgu w głąb Rosji lub przeprowadza ataki średniego zasięgu na terytoria okupowane. W ostatnich tygodniach celem stały się między innymi rafineria w Moskwie oraz terminal naftowy w Petersburgu.

Dla drona nie ma różnicy, czy uderza w rafinerię, port czy w Kreml. Próbujemy sprawić, żeby ta wojna stała się dla nich zbyt kosztowna i zmusić ich do pokoju – tłumaczy jeden z żołnierzy brygady.

Wojna, która dotąd toczyła się głównie na ukraińskiej ziemi, dzięki nowoczesnej technologii obejmuje też terytorium agresora. Kiedy czuje się zapach wojennej spalenizny za własnym progiem, odbiera się wojnę zupełnie inaczej niż podczas oglądania jej w telewizji – podkreśla kolejny żołnierz Kajrosu.

Zemsta i sprawiedliwość

Dla członków batalionu Kajros ataki na cele w Rosji to nie tylko wojskowa operacja, ale także osobista misja. Wielu z nich straciło bliskich i przyjaciół w wyniku rosyjskiej inwazji.

Za naszych towarzyszy, którzy byli cywilami z nadziejami i marzeniami, a zamiast tego zostali zabici. To także zemsta za nasz stracony czas. Spędziliśmy te lata daleko od rodzin, daleko od dzieci, od cywilnych miejsc pracy, od naszego życia i naszych domów. Jesteśmy wściekli – mówi jeden z żołnierzy.

Nazwa jednostki - Kajros - pochodzi od greckiego bożka kojarzonego z korzystnym zbiegiem okoliczności. Dziś – jak zauważa „Times” – jej członkowie „przynoszą wojnę na próg Putina”, wykorzystując najnowocześniejsze technologie i wsparcie międzynarodowych ochotników.