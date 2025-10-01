W dzielnicy Mott Haven na nowojorskim Bronksie doszło do eksplozji, która doprowadziła do częściowego zawalenia się 20-piętrowego budynku mieszkalnego. Służby przeczesują gruzowisko, by upewnić się, że nikt nie został poszkodowany.

Uszkodzony budynek na Bronksie / @FDNY (X) /

Jak przekazał portal stacji CBS News, do zdarzenia doszło w środę rano czasu lokalnego w Mott Haven, jednej z dzielnic nowojorskiego Bronksu. Z relacji świadków wynika, że najpierw doszło do eksplozji, a potem runął fragment ściany budynku, pozostawiając wyrwę w jego narożniku.

Usłyszałam potężny wybuch, a potem zobaczyłam, jak ściana po prostu się zawaliła - relacjonowała jedna z mieszkanek, która tuż po zdarzeniu zadzwoniła na numer alarmowy.

Na nagraniach ze śmigłowca widać, że część budynku jest poważnie uszkodzona. Na ulicę i chodniki posypały się fragmenty ścian, klimatyzatory i inne elementy. Na razie nie wiadomo, czy ucierpiała konstrukcja budynku, dlatego prewencyjnie ewakuowano część mieszkańców.