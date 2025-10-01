W dzielnicy Mott Haven na nowojorskim Bronksie doszło do eksplozji, która doprowadziła do częściowego zawalenia się 20-piętrowego budynku mieszkalnego. Służby przeczesują gruzowisko, by upewnić się, że nikt nie został poszkodowany.

Jak przekazał portal stacji CBS News, do zdarzenia doszło w środę rano czasu lokalnego w Mott Haven, jednej z dzielnic nowojorskiego Bronksu. Z relacji świadków wynika, że najpierw doszło do eksplozji, a potem runął fragment ściany budynku, pozostawiając wyrwę w jego narożniku.

Usłyszałam potężny wybuch, a potem zobaczyłam, jak ściana po prostu się zawaliła - relacjonowała jedna z mieszkanek, która tuż po zdarzeniu zadzwoniła na numer alarmowy.

Na nagraniach ze śmigłowca widać, że część budynku jest poważnie uszkodzona. Na ulicę i chodniki posypały się fragmenty ścian, klimatyzatory i inne elementy. Na razie nie wiadomo, czy ucierpiała konstrukcja budynku, dlatego prewencyjnie ewakuowano część mieszkańców.

Na miejsce wysłano liczne służby, w tym straż pożarną, policję, przedstawicieli agencji zarządzania kryzysowego i pracowników firmy energetycznej Con Edison, którzy mieli za zadanie odciąć dopływ gazu do uszkodzonego budynku.

Ratownicy wykorzystują drony i psy tropiące, by upewnić się, że nikt nie został uwięziony pod gruzami. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W związku z akcją ratowniczą zamknięto kilka pobliskich ulic.

Jaka była przyczyna eksplozji?

Według wstępnych ustaleń, które przytacza CBS News, eksplozja była związana z awarią szybu spalarni śmieci w budynku. Na miejscu pojawił się burmistrz Nowego Jorku Eric Adams, który zapowiedział, że władze będą na bieżąco informować o rozwoju sytuacji.

Kompleks mieszkalny, w którym doszło do wybuchu, to zespół 10 budynków z 1730 lokalami, w których mieszka około 3,5 tysiąca osób. Został ukończony w 1966 r.