W związku z 10-godzinną wizytą papieża Franciszka na Łotwie poniedziałek będzie tam dniem świątecznym. Głosowanie w tej sprawie odbyło się w czerwcu w parlamencie w Rydze. Większość mieszkańców Łotwy, bo około 60 procent ludności, to luteranie.

Papież Franciszek / TOMS KALNINS / PAP/EPA

W głosowaniu ustawę o ustanowieniu dnia wizyty papieża dniem świątecznym poparło 68 łotewskich parlamentarzystów, przeciwko było 5 - przypomina się przed przyjazdem Franciszka.

Łotwa będzie drugim po Litwie krajem bałtyckim, który odwiedzi papież. Ojciec święty przybędzie do Rygi w poniedziałek z Wilna. We wtorek będzie przebywać w Estonii. Franciszek pielgrzymuje do trzech republik 25 lat po świętym Janie Pawle II.



W czasie rozpoczynającej się rano wizyty w Rydze papież spotka się z prezydentem Raimondsem Vejonisem, wygłosi przemówienie do władz i weźmie udział w ceremonii przed Pomnikiem Wolności.



Odwiedzi także katedrę luterańską, a następnie katolicką.



Następnie Franciszek uda się do do sanktuarium maryjnego w Agłonie, gdzie odprawi mszę. Oczekuje się przybycia dziesiątek tysięcy wiernych, także z innych krajów.



(ph)