Dzieci wśród ofiar ataku na Zaporoże. 20 osób nie żyje

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Kolejny dramatyczny poranek na Ukrainie. W wyniku rosyjskiego ostrzału miasta Zaporoże zginęło co najmniej 20 osób, w tym troje dzieci. Pociski spadły m.in. na bloki mieszkalne.

W sobotę, tuż po godzinie 5 rano czasu lokalnego, rosyjskie pociski spadły na południowo-wschodnią część Ukrainy. Celem ataku stały się bloki mieszkalne w Zaporożu. Jak poinformowała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy, bilans ofiar jest tragiczny – życie straciło co najmniej 20 osób, w tym troje dzieci.

18 osób, w tym troje dzieci zostało rannych.

Jak podkreślają służby ratownicze, na miejscu trwa akcja poszukiwawcza, a liczba ofiar może wzrosnąć.

Wcześniejsze doniesienia mówiły, że dwie z poszkodowanych osób walczą o życie w szpitalu.

Turcja przyszła Ukrainie z pomocą. Korkut odpiera ataki Rosjan Ukraina korzysta już z tureckich zestawów przeciwlotniczych Korkut do odpierania rosyjskich ataków dronowych - podał portal 24 Kanał. Kijów rozważa zakup kolejnych systemów, choć o decyzji ma przesądzić ich cena.

Ratownicy walczą z czasem

Akcja ratunkowa trwa nieprzerwanie od wczesnych godzin porannych. Służby ratunkowe przeszukują gruzy zniszczonych budynków w poszukiwaniu ocalałych.

„Prace poszukiwawczo-ratunkowe w miejscach uderzeń trwają. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie” – przekazał za pomocą komunikatora Telegram Mychajło Semikin, naczelnik zaporoskiej obwodowej administracji wojskowej.

Komentarz Zełenskiego

„Dziś Rosja podziękowała za zniesienie sankcji na eksport oleju napędowego, zrzucając pięć kierowanych bomb lotniczych na budynki mieszkalne w Zaporożu. Obecnie wiadomo, niestety, o 12 zabitych, wśród nich jest troje dzieci. Składam wyrazy współczucia wszystkim rodzinom i bliskim” – pisał wcześniej w serwisach społecznościowych ukraiński prezydent.

Ogółem w nocy z piątku na sobotę wojska rosyjskie zaatakowały 13 obwodów Ukrainy. Zniszczyły budynki mieszkalne, a także urządzenia infrastruktury i kolei. „Ta noc po raz kolejny potwierdziła, że w Rosji każde osłabienie presji odbierane jest jako sygnał, że rzekomo można dalej prowadzić wojnę, że rzekomo można zrzucać bomby na miasta. Potrzebne są inne sygnały. Rosja musi zrozumieć, że trzeba zakończyć wojnę, a w tym celu musi odczuwać własne straty. Obecnie zapewnia to właśnie nasza zdolność do uderzeń dalekiego zasięgu. I odpowiemy na rosyjskie ataki. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają” – oświadczył Zełenski.