W Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat konsekwencji powrotu Donalda Trumpa na fotel prezydencki w USA. Minister ds. UE Adam Szłapka przedstawiał priorytety UE w stosunkach z nową administracją amerykańską, podkreślając konieczność kontynuowania wsparcia dla Ukrainy oraz zapewnienia bezpieczeństwa UE zarówno militarnego, jak i energetycznego.

Adam Szłapka / RONALD WITTEK / PAP/EPA

Europosłowie byli podzieleni co do oceny prezydentury Donalda Trumpa podczas wtorkowej debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

Komisję Europejską reprezentował komisarz Marosz Szefczovicz, który zapewnił o chęci utrwalenia relacji z USA i dyskutowania o wspólnych interesach, przy jednoczesnym zachowaniu zobowiązań wobec Ukrainy i wartości demokratycznych.

Podczas debaty zarysowały się podziały pomiędzy lewicą a prawicą w kontekście prezydentury Trumpa. Centrum i lewica były sceptyczne co do jego powrotu, podkreślając konieczność zjednoczenia UE w kwestiach obrony Ukrainy. Z kolei skrajna prawica wyraziła satysfakcję z powrotu Trumpa, widząc w tym szansę na ożywienie partnerstwa z USA. Obie strony podkreślały konieczność współpracy z nową administracją Stanów Zjednoczonych.

Będziemy realizować pozytywną agendę w relacjach ze USA. Jesteśmy gotowi do negocjowania, ale musimy pozostać pragmatyczni i przestrzegać naszych zasad - podsumował Szefczovicz.

Wsparcie Ukrainy jest dla Wspólnoty sprawą egzystencjalną i kwestią przetrwania - oceniał z kolei Adam Szłapka szef resortu do spraw Unii Europejskiej.

Duński europoseł lewicy Per Clausen przypomniał z kolei, że Trump wysunął groźby przejęcia Grenlandii i powiedział, że UE powinna na to odpowiedzieć. Widzimy jak najpotężniejszy kraj świata zagraża naszej gospodarce i uważa, że może kupić lub sprzedać jakiś kraj z całą jego ludnością - skomentował polityk, wzywając PE do przyjęcia rezolucji potępiającej prezydenta USA.

Prawica zadowolona z powrotu Trumpa do władzy

Zadowolenia z powrotu Trumpa do władzy nie ukrywali natomiast przedstawiciele prawicy i konserwatyści. Lider Patriotów dla Europy Jordan Bardella powiedział, że nie dziwi się, że Trump chce przeforsować interesy amerykańskie. Jak ocenił, polityka europejska w ostatnich latach była serią klęsk, bo UE zamiast stawiać na innowacje skupiła się na produkowaniu nowych norm i ugrzęzła w biurokracji.

Europosłowie PiS nie omieszkali wykorzystać debaty do ataku na Donalda Tuska. Adam Bielan powiedział, że jest rozczarowany tym, że polski premier nie zorganizował szczytu transatlantyckiego, czego chciał prezydent Andrzej Duda. Poseł Jacek Ozdoba dodał, że "tak się złożyło, że dwóch Donaldów niekoniecznie się lubi" i że Tusk zszedł na wrogą wobec prezydenta USA ścieżkę.

Polityk porównał Trumpa do "dobrego kapitana, który chce wypłynąć na szerokie morze i nim zawładnąć", w odróżnieniu od Ursuli von der Leyen, która "topi własny statek".

Komisarz Szefczovicz powiedział, że odnotował apel eurodeputowanych o konstruktywną współpracę z partnerami amerykańskimi i zapewnił, że KE chce rozmów, ale w razie potrzeby jest gotowa bronić swoich interesów i wartości.