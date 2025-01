Po wyborach prezydenckich będzie potrzebna jakaś renegocjacja umowy koalicyjnej - zapowiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. "To będzie ważny moment. Proszę tego nie interpretować jako zachwianie koalicją" - zastrzegła minister funduszy i polityki regionalnej.

Na czym dokładnie miałaby polegać renegocjacja umowy koalicyjnej? Wiceprzewodnicząca Polski 2050 nie chciała jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. To będzie moment, żeby siąść i zobaczyć, co się udało, co się nie udało i tę umowę zrewidować, zewaluować, zobaczyć, czy nie wymaga aneksowania - opisywała ogólnikowo Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

"Putin rozumie wyłącznie język siły"

Zełenski jest bardzo pragmatyczny. Rozumie, że zamrożenie konfliktu nie jest żadnym rozwiązaniem - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, pytana o przyszłość wojny za naszą wschodnią granicą. Rozmawianie z Putinem z pozycji słabości nigdy nie kończy się dobrym rozwiązaniem. Putin rozumie wyłącznie język siły - podkreśliła. Jako Unia Europejska i Polska powinniśmy pomagać Ukrainie tyle, ile jesteśmy w stanie. Ta pomoc musi być długookresowa, asertywna, ze zrozumieniem, że nie chodzi wyłącznie o Ukrainę - zauważyła.

Zełenski dąży do pokoju, ale na takich zasadach, żeby była gwarancja, że dalsza militarna eskalacja ze strony rosyjskiej nie jest bezkarna. To jest kluczowe - analizowała Pełczyńska-Nałęcz.. Najważniejsza jest gwarancja, że ta przerwa nie będzie momentem do zwiększenia potencjału rosyjskiego i kolejnego uderzenia - dodała była dyplomatka.

Rozmówczyni Piotra Salaka podkreśliła, że wysłanie polskich wojsk na Ukrainę byłoby "absolutnie nie do przyjęcia". To stwarzałoby zbyt duże ryzyko rozlania się wojny na terytorium Polski. Jesteśmy sąsiadem i musimy być bardzo ostrożni - tłumaczyła. Są inne kraje, które być może mogłyby być tam obecne - zauważyła Pełczyńska-Nałęcz.

"Nie ma sensu eskalowanie spraw, które się nie zdarzyły"

Czy czekają nas masowe powroty Polaków, którzy przebywali w Stanach Zjednoczonych nielegalnie? Nie ma sensu eskalowanie spraw, które się nie zdarzyły i wygłaszanie strasznych proroctw. Nie wiadomo - mówiła minister funduszy i polityki regionalnej. Na dzisiaj uwaga jest na nielegalną migracje głównie z Meksyku, krajów Ameryki Południowej - stwierdziła.

Piotr Salak pytał swoją rozmówczynię również o to, jakie ryzyko może nieść za sobą podważanie przez nowego prezydenta USA integralności granic.

Narracja Stanów Zjednoczonych, która podważa twarde zasady, że suwerenność każdego kraju jest nienaruszalna, stwarza dla nas ryzyka. Jak rozumieć słowa prezydenta Trumpa? Nie ma co nadinterpretować. Trzeba poczekać, jakie będą realia, jaka będzie praktyka - tłumaczyła Pełczyńska-Nałęcz.



Co z pieniędzmi dla PiS-u? "Zawiązuje się straszliwy supeł"

Mamy do czynienia z nawiązywaniem kolejnych węzłów na już zaplątaną sytuację prawną. W ogóle trudno osądzić, gdzie, co, jak i przez kogo powinno być zrobione - tak minister funduszy i polityki regionalnej skomentowała nową decyzję Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego ws. pieniędzy dla Prawa i Sprawiedliwości. We wtorek uznała ona za zasadną skargę partii Jarosława Kaczyńskiego na decyzję Państwowej Komisji Wyborczej z listopada ub.r. o odrzuceniu rocznego sprawozdania finansowego partii za 2023 r.

To, co się dzieje, jest niedobre. (...). Już nie wiemy, co jest prawem, a co prawem nie jest w tej materii, jakie decyzje powinny, a jakie nie powinny zostać podjęte - przyznała Pełczyńska-Nałęcz. Zawiązuje się straszliwy supeł - podkreśliła.