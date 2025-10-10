Nie żyje 86-letnia Amerykanka, zagryziona przez dwa psy w stanie Georgia. Śledczy - w związku ze śmiercią seniorki - zatrzymali 53-letnią kobietę.

Tragedia w USA: Dwa psy zagryzły 86-letnią kobietę przed jej domem (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę w Baxley, mieście położonym w amerykańskim stanie Georgia.

Około południa czasu lokalnego służby otrzymały informację o rannej osobie, leżącej przed jednym z domów.

Przybyłe na miejsce służby ratunkowe odnalazły ciało 86-letniej Marii Nunez, która - jak ustalili śledczy - padła ofiarą ataku dwóch psów.

Ciało seniorki zostało przewiezione do laboratorium, gdzie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Podejrzane o atak czworonogi zostały schwytane.

Śledczy aresztowali 53-latkę

Stacja ABC News podała, że mundurowi aresztowali w piątek 53-letnią kobietę w związku ze śmiercią seniorki.

Kobieta została oskarżona o nieostrożne zachowanie i nieumyślne spowodowanie śmierci.

Choć w komunikacie szeryfa hrabstwa Appling nie wskazano tego wprost, prawdopodobnie była ona właścicielką czworonogów, które zagryzły 86-latkę.